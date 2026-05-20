Горячую линию по вопросам укусов клещей запустили в Алматы

В Алматы запустили горячую линию 1312, по которой жители могут получить консультацию по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита и узнать, куда обращаться при укусе клеща, передает коорреспондент агентства Kazinform.

После укуса клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в течение первых 96 часов. Именно в этот период наиболее эффективно введение противоклещевого иммуноглобулина.

Как отметили в управлении общественного здравоохранения города Алматы, экстренная помощь, включая удаление клеща и введение иммуноглобулина, оказывается в травмпунктах городских больниц.

Жители Алмалинского и Бостандыкского районов могут обратиться в Центральную городскую клиническую больницу по улице Жандосова, 6.

Для жителей Турксибского и Жетысуского районов помощь оказывается в Городской клинической больнице № 4 по улице Папанина, 220.

Пациентов из Ауэзовского, Алатауского и Наурызбайского районов принимают в Городской клинической больнице № 7, в микрорайоне Калкаман, 20.

Жителям Медеуского района следует обращаться в Больницу скорой неотложной помощи по улице Казыбек би, 96.

Детям до 18 лет экстренная профилактика, включая введение иммуноглобулина, проводится в Центре детской неотложной медицинской помощи по улице Манаса, 40, независимо от района проживания.

Надежной мерой профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация, которую можно пройти в поликлиниках Алматы.

В настоящее время в поликлиниках города доступна вакцина «ТикоВак» для лиц старше 16 лет.

Также медицинские организации обеспечены необходимым запасом вакцины и иммуноглобулина для экстренной профилактики после укусов клещей. Если человека уже укусил клещ, ему проводят экстренную профилактику с введением иммуноглобулина.

Напомним, в Алматы зафиксирован рост обращений после укусов клещей. За медпомощью после укусов клещей обратились 2023 человека. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 года.