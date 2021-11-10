Горячую линию открыли для владельцев иностранных авто в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы работает телефон горячей линии для владельцев иностранных автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Call-центры по разъяснению правил эксплуатации транспортного средства, зарегистрированного в других странах. По данным Управления административной полиции, устную консультацию можно получить по телефону: 8-747-733-10-20», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации.
Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого. Он разъяснил алгоритм регистрации автомашин в РК с иностранными номерами.
Кроме того, в МВД прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что автомобили с российскими номерами не будут останавливать без нарушения ПДД.
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