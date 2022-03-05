«Горячую линию» для грузоотправителей и перевозчиков запустили в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телефоны «горячей линии» для грузоотправителей и перевозчиков запустили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ситуационный центр Комитета транспорта МИИР РК:

+7 (7172) 98-35-35; 98-35-33;

WhatsApp номер Ситуационного центра МИИР РК:

+ 7 708 088 0 800

Телефоны горячих линий в портах Актау, Северный терминал, Курык:

Актауский морской торговый порт:

8 7292 44 51 27 Отдел по коммерческой работе

+7 775 362 72 73 Немышев Ануар начальник отдела маркетинга и продаж

8 7292 44 51 51 Отдел маркетинга и продаж

Актауский морской северный терминал:

8 7292 20 38 78 (доб.1024) Шайханов Расул Болатұлы - руководитель службы экспедирования

8 (7292) 20 38 78 (доб.1028) Сливко Александр Александрович - специалист транспортно-экспедиторской службы

8 (7292) 20 38 78 (доб.1042) Байтаков Ержан Русланович начальник отдела.

Порт Курык

+7 776 025 77 77 Нурмагамбетов Айткали

+7 705 169 04 44 Отдел маркетинга и продаж

Телефоны горячей линии АО «НК «КТЖ»:

В части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» тел. 8 (702) 164-55-39, 60-31-33;

Консультирование по вопросам связанных с таможенной деятельностью АО «НК «КТЖ» тел. 60-30-19, 8 (701) 341-32-20

Консультирование в части организации перевозок на территории России, Украины, Белоруссии и ЕС тел. +7(702) 788-68-87.

Как ранее сообщалось, по оперативным данным Мининдустрии и инфраструктурного развития РК, на данный момент порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет.