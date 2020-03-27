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Горячим питанием обеспечивают пожилых людей на период карантина в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Марта 2020, 17:25
Горячим питанием обеспечивают пожилых людей на период карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках партийных проектов 18 марта стартовала единая республиканская акция #Biz birgemiz!. В настоящее время уже более 1000 остро нуждающихся горожан получили помощь от Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период карантина одиноким людям преклонного возраста очень сложно приобретать продукты и готовить себе еду. В этой связи, в рамках акции #Biz birgemiz! и партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық!» Алматинским городским филиалом партии «Nur Otan», акиматом города и Федерацией Nomad MMA с 27 марта организована бесплатная доставка горячего питания на дом одиноким людям преклонного во

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зраста старше 90 лет.

«В такое непростое для страны время в поддержку призыва Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева об оказании поддержки населению мы совместно с Казахстанской объединенной Федерацией смешанного боевого единоборства ММА и Ассоциацией боевых искусств Казахстана решили поддержать акцию #Biz birgemiz! и принять участие в оказании помощи по обеспечению всех одиноких людей преклонного возраста ежедневным горячим питанием на весь период карантина. Сейчас этим людям требуется помощь, они не в состоянии приготовить себе еду. Мы не можем оставаться в стороне, когда требуется помощь и будем прилагать все усилия», - сказал президент Республиканской федерации Nomad ММА Гаджи Гаджиев.

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Он добавил, что необходимо растить не просто спортсменов, стоит задача воспитать молодое поколение в духе патриотизма и сохранения наших традиций, одной из которых являются почтение и забота о старшем поколении.

«Ежедневно наши волонтеры «Jas Otan» работают над тем, чтобы оказать помощь малообеспеченным, остро нуждающимся гражданам. Не остаются в стороне и наши бизнесмены, которые направляют средства на специальный счет, тем самым вносят свой значительный вклад. Призываем всех граждан в это непростое для города время объединиться и помочь друг другу. Біз біргеміз!», - сказал председатель алматинского филиала МК «Jas Otan» Мади Ахметов.

В свою очередь получившая помощь в виде горячего питания ветеран тылового фронта Оразкуль Мамисерова выразила благодарность: «Благодарю партию «Nur Otan». Вы никогда не забываете про нас - ветеранов. Это действительно та партия, которой можно верить. Спасибо Елбасы и Президенту за заботу о нас», - сказала она.

В рамках данной акции планируется на ежедневной основе обеспечить горячим питанием более 400 остро нуждающихся пожилых людей в период карантина.

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