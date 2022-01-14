Горячее питание для военнослужащих, сдача донорской крови: ряд инициатив организовали в «Ассамблея жастары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная организация «Ассамблея жастары» реализовала ряд добровольческих инициатив в связи с произошедшими событиями в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После произошедших трагических событий в Казахстане, вследствие террористических атак, в ряде городов страны погибли и пострадали люди, нанесен ущерб городской инфраструктуре, малому и среднему бизнесу. В это непростое время казахстанцы протянули руку помощи друг другу, организованы волонтёрские и благотворительные мероприятия, направленные на оказание помощи пострадавшим от действий бандитских групп», - рассказал член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

В этой связи, молодежная организация «Ассамблея жастары» в течение недели выступала организатором ряда добровольческих инициатив.

«Например, 12 января в городах Алматы и Талдыкорган силами активистов организации было организовано горячее питание для военнослужащих и сотрудников коммунальных служб. Благодаря поддержке меценатов, в городе Алматы волонтеры развезли 110 горячих обедов для работников, задействованных в уборке города. К акции присоединились лидеры молодежных крыльев этнокультурных объединений, представители волонтерских организаций», - прокомментировал председатель РОО «Ассамблея жастары».

Активисты молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана поблагодарили сотрудников коммунальных служб за заботу и восстановление любимого города, также тёплые слова благодарности были высказаны военным и работникам правоохранительных органов за восстановление порядку и защиту покоя мирных жителей.

Еще одной инициативой молодежной организации «Ассамблея жастары» стала акция по сдаче донорской крови для пострадавших в ходе беспорядков. В городах Нур-Султан, Алматы и Тараз в разные дни представители молодежи региональных АНК пришли в медицинские учреждения для сдачи крови. В данных городах десятки представителей этнокультурных объединений вступили в ряды доноров.

«Казахстан - наш общий дом, и мы все находимся в ответе, чтобы в нем было благополучие и уют. Поэтому наши ребята с большим удовольствием откликнулись на наш призыв прийти в Центры крови и стать донорами. Считаю, что наша человеческая обязанность заключается в том, чтобы искренне помогать друг другу. В эти дни наш народ в очередной раз показал несгибаемую силу своего единства, что всегда было залогом нашего успеха. И мы, как молодежь, должны бережно хранить согласие в нашем обществе», - отметил председатель организации Тимур Джумурбаев.

Вместе с этим в других регионах страны силами молодежных лидеров Ассамблеи народа организованы работы волонтерских групп, представители АНК вошли в составы народных дружин, также представители АНК присоединились к волонтерской работе Национальной волонтерской сети. В настоящее время реализация добровольческих инициатив продолжается.