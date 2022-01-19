Горячая линия АЗРК завершает работу - 2 175 обращений граждан поступило за период режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа «горячей линии» АЗРК завершается, обращения принимаются в прежнем порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

С 8 по 19 января 2022 года по «горячей линии» Агентства по защите и развитию конкуренции, организованной на время действия режима чрезвычайного положения в стране для приема обращений граждан на необоснованно завышенные цены на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и супермаркетах, автогаз, бензин, дизтопливо и услуги служб и агрегаторов такси, принято 2 175 обращений граждан.

Все обращения граждан были рассмотрены и приняты в работу: антимонопольным органом – по своей компетенции, остальные переданы в местные исполнительные и другие уполномоченные органы.

С 19 января 2022 года, с прекращением режима чрезвычайного положения в стране, работа «горячей линии» Агентства по защите и развитию конкуренции завершается. Все дальнейшие обращения граждан будут приниматься в установленном законодательством порядке.