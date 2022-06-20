Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Горы мусора скопились на месте стихийной торговли в Талдыкоргане

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Июня 2022, 15:20
Горы мусора скопились на месте стихийной торговли в Талдыкоргане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скопление мусора наблюдается вдоль проезжей части, в районе центрального базара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Местный блогер в социальную сеть опубликовал видео и фото, где люди после стихийной торговли на территории общего пользования оставили мешки с мусором.

В талдыкорганском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся торговли в неустановленных местах и нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, входит в компетенцию органов внутренних дел и местных исполнительных органов.

photo

«Вместе с тем сообщаем, что специалистами управления регулярно осуществляются рейдовые мероприятия по местам стихийной торговли с проведением разъяснительной работы с торгующими и потребителями по соблюдению требований санитарного законодательства», - ответили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

photo

photo

photo

Фото: instagram.com/taldykorganec.insta
Алматинская область   Экология   Видео   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной