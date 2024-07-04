Городу Циндао планируют придать статус культурной и туристической столицы ШОС

Мы убеждены, что совместными усилиями государств-членов туристическое сотрудничество ШОС получит бурное развитие. Об этом в эксклюзивном интервью для Kazinform заявил Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 2023 год был объявлен Годом туризма ШОС. Действующий председатель - Республика Казахстан - придает большое значение сотрудничеству в сфере культуры и туризма. В рамках плана мероприятий по проведению Года туризма ШОС и плана мероприятий по реализации программы «Алматы — туристическая и культурная столица ШОС» организовано более 20 культурных и туристических мероприятий, в том числе Международный туристский форум ШОС, Международный музыкальный фестиваль «Азия Дауысы», Международный гостиничный форум, Балет Globe, Кубок ШОС по шахматам. Эти мероприятия способствовали формированию культурно-туристического бренда казахстанской стороны и ШОС в целом, а также сыграли важную роль в дальнейшем обогащении культурно-туристического сотрудничества ШОС, - сказал Чжан Мин.

Генсек ШОС также отметил, что в ноябре прошлого года Секретариат ШОС совместно с Народным правительством СУАР в г. Урумчи провел «Форум ШОС 2023 — «Год туризма». Данное мероприятие послужило важной платформой для обсуждения инициатив по развитию взаимодействия между странами ШОС в сфере туризма и раскрытия туристического потенциала региона.

- 24 мая 2024 года в г.Алматы состоялась очередная встреча руководителей туристских администраций государств-членов ШОС, в которой я принял личное участие. По итогам заседания был принят Совместный план действий ШОС в сфере туризма на период 2024–2025 гг., который представляет собой конкретную дорожную карту для государств-членов ШОС по дальнейшему открытию, изучению, углублению и совершенствованию направлений туристического сотрудничества. Мы убеждены, что совместными усилиями государств-членов туристическое сотрудничество ШОС получит бурное развитие, а наши народы ощутят преимущества и выгоды от сотрудничества ШОС, - заявил Чжан Мин.

По его словам, ожидается, что на предстоящем саммите ШОС в Астане будет принято решение о присвоении г. Циндао статуса «Культурная и туристическая столица ШОС».