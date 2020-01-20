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Городские памятники реконструируют в Нур-Султане

20 Января 2020 19:00
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Городские памятники реконструируют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартует реконструкция всех городских памятников. Об этом заявил заместитель акима города Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с утвержденным планам мероприятий подготовка к празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ начнется уже в феврале. Сейчас самому молодому ветерану ВОВ уже 91 год. В общей сложности у нас 52 ветерана. Откровенно говоря, их сейчас уже можно по пальцам пересчитать, так мало осталось наших ветеранов. Им нужно уделить особое внимание. Кто-то проживает в городе, кто-то в деревне, но мы не будем их разделять по данному признаку», - пообещал Бахтияр Макен на расширенном заседании комиссии по подготовке к приуроченным к 175-летию Абая мероприятиям.

Заместитель акима напомнил, что в столице есть монумент «Отан Ана», посвященный героям Второй мировой войны.

«Но он устарел. Поэтому выделили специальные средства на капитальный ремонт. Мы полностью проведем капитальный ремонт. Его надо закончить до апреля. К 9 мая все должно быть готово. В городе реконструируем все памятники. Начиная с памятника Абая, мы будем реконструировать и благоустраивать все», - сказал Бахтияр Макен.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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