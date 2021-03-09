Городские и сельские школы начнут модернизировать в Карагандинской области в 2021 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в 2021 году начнется модернизация городских и сельских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии системы образования Карагандинской области доложила руководитель ведомства Гульсум Кожахметова на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Одним из приоритетных вопросов развития системы образования является обеспечение доступности и создание комфортных условий. В этом году взамен аварийных завершится строительство школ в селе Киикты Шетского района, на станции Теректы города Жезказгана. Для ликвидации трёхсменного обучения будут сданы школы в Майкудуке в Караганде и посёлке Жанаарка. Ведётся строительство ещё восьми объектов образования с вводом до конца 2021 года, в том числе двух детских садов - в Жезказгане и Сатпаеве, общежития в Каркаралинске, пристройки к лицею-интернату в Караганде, - сообщила Гульсум Кожахметова.

По её словам, в этом году запланирован ремонт 104 объектов образования.

Руководитель управления рассказала о планах по модернизации школ в малых городах, районных центрах и сёлах на 2021-2025 годы. Всего хотят охватить 301 школу, из которых 296 сельских.

«В этом году начнётся модернизация 61 школы. В 16 из них планируется провести капитальный ремонт. Помимо ремонтных работ, предусмотрено благоустройство, вынос котельных», - пояснила докладчик.

В 25 школах будут обновлены библиотеки. В шести запланирована модернизация столовых. Средства также выделены на обновление школьной мебели, покупку предметных кабинетов, систем видеонаблюдения.

Гульсум Кожахметова сообщила и о развитии дошкольного образования. По её сведениям, в течение года будут открыты 15 частных детских садов в городах и районах области. Два уже начали работу - в Абае и Жанааркинском районе.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по исполнению взятых обязательств и обеспечению качественного образования.