Города и села объединят в единую агломерацию в Карагандинской области

Разработка Комплексного плана развития Карагандинской агломерации вышла на финишную прямую. Ядром агломерации стал город Караганда. В состав также вошли Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай и 28 населенных пунктов Абайского, Бухар-Жырауского и Осакаровского районов. В будущем взаимосвязанное развитие будет способствовать повышению уровня жизни населения на всей территории агломерации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Над проектом Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2024–2028 годы работала большая команда специалистов государственных органов, представителей науки и бизнеса. План затрагивает все сферы: промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и другие. Предусматривается разработка единой градостроительной политики.

Цель комплексного плана – обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации. Задача – определить основные проблемные вопросы и пути их решения.

– Преимущество заключается в изменении подходов в работе местных исполнительных органов агломерации: населённые пункты должны развиваться в связке друг с другом. Необходимо выровнять условия проживания в городах и близлежащих к областному центру сёлах. Мы поставили реальные задачи, включили в план реальные проекты. В целях мониторинга эффекта от реализации комплексного плана обозначены индикаторы – то есть показатели, которых нужно достичь, – говорит Ернар Қыдырбай, главный специалист отдела стратегического планирования Управления экономики Карагандинской области.

К примеру, за пять лет за счёт открытия новых производств на территории агломерации должно быть создано более 17 тысяч постоянных рабочих мест. Предусмотрена реализация 17 инвестиционных проектов, с увеличением объёмов промышленного производства с 2 трлн до 2,5 трлн тенге. Большая работа предстоит в сфере ЖКХ по обновлению сетей водо-, тепло-, электроснабжения, строительству канализационно-очистных сооружений, а также газификации. Запланировано строительство 22 объектов образования, спорта, культуры, семи объектов здравоохранения.

Предварительно мероприятия проекта Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2024–2028 годы были рассмотрены с отраслевыми министерствами. 19 августа состоялись публичные слушания с участием общественности, представителей местных исполнительных органов, бизнеса, науки.

Все замечания и предложения, высказанные на публичных слушаниях, рассмотрены.

Следующий шаг – рассмотрение на сессии областного маслихата. После утверждения депутатами документ представят на рассмотрение Правительства страны.

Напомним, Закон «О развитии агломераций» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал в январе 2023 года.