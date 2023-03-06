Город в Индии задыхается от ядовитого дыма из-за пожара на свалке отходов

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Пожарные пытаются потушить пожар на мусороперерабатывающем заводе, в результате которого над многими районами города Коччи в индийском штате Керала образовался ядовитый дым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Пожар начался еще на прошлой неделе на местном заводе по переработке отходов, который ежедневно перерабатывает тонны отходов.

Жителям рекомендовано оставаться в помещении и использовать маски N-95, если они выходят на улицу. Местные власти также объявили, что школы будут закрыты для детей младшего возраста.

В сообщении, опубликованном в воскресенье, правительство штата заявило, что пожар находится под контролем и скоро будет потушен.

Во многих частях Индии частенько сообщают о пожарах на крупных свалках, в основном из-за метана, образующегося при разложении отходов.

Мусороперерабатывающий завод Брахмапурам, расположенный на окраине города Коччи, известен огромными кучами отходов на его территории. Завод принадлежит и управляется городскими властями Коччи.

Чиновники говорят, что в это время года из-за сильной жары здесь часто случаются пожары. Местные жители ранее протестовали против пожаров и предполагаемой опасности для здоровья, вызванной сжиганием пластика на заводе.

Пока неясно, что привело к последнему возгоранию. Один из пожарных, задействованных в тушении пожара, сообщил Press Trust of India, что слои пластика под кучами мусора нагрелись, что, в свою очередь, замедляет операцию по тушению.

Дым от пожара также вызывал у пожарных тошноту и головокружение. По сообщениям, по меньшей мере у 20 сотрудников пожарной службы возникли проблемы с дыханием из-за воздействия токсичного дыма.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж посоветовала пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям с респираторными заболеваниями избегать воздействия дыма. Она также добавила, что администрация приняла меры во всех городских больницах для лечения пациентов с респираторными заболеваниями.

Полиция города начала расследование пожара. Государственный совет по контролю за загрязнением окружающей среды направил уведомление местным властям с просьбой выплатить 18 миллионов рупий (220 000 долларов США) в качестве штрафа за несоблюдение правил обращения с отходами.