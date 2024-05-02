Город растет и определенные вопросы будут возникать — Женис Касымбек о затопленных после дождя улицах Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями города высказался о затопленных после дождей улицах, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Были различные дожди. Паводкоопасная ситуация была, мы прошли ее достаточно стабильно и спокойно. Один участок, на котором была проблема, в течение суток все было полностью ликвидировано. Во-первых, это несданный участок, там идет активное строительство. Наш город растет, — сказал аким.
По его словам, ежегодно в столице сдаются почти 4 миллиона квадратных метров жилья.
— Город растет и определенные вопросы будут возникать. Но все вопросы, которые возникают, они решаются. В прошлом году у нас были проблемы по улице Момышулы, в районе ТРЦ Евразия. Все эти вопросы решены. И количество таких проблемных участков становится все меньше. Вот три дня шел дождь, сейчас вы не видите проблем, — заявил Женис Касымбек.