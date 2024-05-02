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    17:00, 02 Май 2024 | GMT +6

    Город растет и определенные вопросы будут возникать — Женис Касымбек о затопленных после дождя улицах Астаны

    астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями города высказался о затопленных после дождей улицах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Были различные дожди. Паводкоопасная ситуация была, мы прошли ее достаточно стабильно и спокойно. Один участок, на котором была проблема, в течение суток все было полностью ликвидировано. Во-первых, это несданный участок, там идет активное строительство. Наш город растет, — сказал аким.

    По его словам, ежегодно в столице сдаются почти 4 миллиона квадратных метров жилья.

    — Город растет и определенные вопросы будут возникать. Но все вопросы, которые возникают, они решаются. В прошлом году у нас были проблемы по улице Момышулы, в районе ТРЦ Евразия. Все эти вопросы решены. И количество таких проблемных участков становится все меньше. Вот три дня шел дождь, сейчас вы не видите проблем, — заявил Женис Касымбек.

    Теги:
    Дороги Погода Дожди Женис Касымбек Астана Акимат Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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