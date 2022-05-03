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Город Капшагай официально переименован в Конаев
3 Мая 2022 18:35
Город Капшагай официально переименован в Конаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Конаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев

3 мая 2022 года

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года

№ 885


Как сообщалось, Президент во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев. Общественность поддержала переименование Капшагая.




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