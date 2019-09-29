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Город Байконур обновляет свой облик

29 Сентября 2019 15:55
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Город Байконур обновляет свой облик

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – К нынешней осени город Байконур значительно украсил свой облик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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При въезде в город со стороны аэропорта «Крайний» гостей встречает знаменитая композиция «Невесомость», в народе «Рыбак». Обновленное и отреставрированное мозаичное панно дополнено облицовкой постамента плиткой, освещением. На прилегающей территории новое асфальтовое покрытие.


На одном из главных проспектов города имени Абая были установлены панно.

Также работники предприятия «Жилищное хозяйство» обновили памятные места, пешеходную зону Арбат, станцию «Городская».



Впервые за многие годы в городе Байконуре появились объекты социального назначения. 5 многоквартирных жилых дома, построенных за счет средств Кызылординской области, осмотрел Премьер-Министр РК Аскар Мамин, побывавший в Байконуре несколько дней назад.


Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин доложил, что списки граждан для заселения в новые квартиры сформированы и переданы казахстанской стороне, администрация города готова принять построенные дома на баланс в соответствии с решениями 6-го заседания Межправительственной российско-казахстанской комиссии по комплексу «Байконур». Аскар Мамин отметил, что рассматривается вопрос о продолжении строительства нового жилья в Байконуре, сообщает пресс-служба администрации города.

Премьер-Министру РК также доложили о ходе проведения работ по газификации города, реконструкции и строительству гостиничных комплексов, созданию специальной экономической зоны «Байконур».



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Ключевые слова: Кызылординская область, Байконур, Строительство,
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Сара Кабикызы

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