Город аристонов: Марат Ахметжанов поделился подробностями строительства ТЭЦ в Кокшетау
Аким Акмолинской отметил, что Кокшетау до последнего времени оставался одним из последних областных центров, у которого не было собственного ТЭЦ. Поэтому город в простонародье прозвали городом аристонов. Однако, как отметил Марат Ахметжанов, с появлением собственного ТЭЦ значительно облегчится жизнь местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По строительству ТЭЦ меморандум подписан. Это долгожданный проект. К сожалению, город Кокшетау оставался до последнего времени одним из последних областных центров, где не было своего ТЭЦ. Иначе в простонародье город Кокшетау называют городом аристонов, это водонагреватели. Поэтому у нас подписан меморандум. Ответственный за это Министерство энергетики. Но мы тоже в курсе. На днях министр энергетики посетил наших подрядчиков, которые будут строить. Сейчас проходят экспертизу. На стадии завершения. Сразу после этого начнется строительство ТЭЦ, — прокомментировал Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.
По словам акима Акмолинской области, появление ТЭЦ в областном центре значительно облегчит жизнь кокшетауцев.
— Она создаст дополнительные рабочие места. Кроме того, вы знаете, что даже в летнее время очень большое потребление электроэнергии. Мы провели расчет. Это снизит финансовые затраты наших потребителей электроэнергии. Кроме того, сегодня ТЭЦ будет способствовать дальнейшему развитию города. Вы знаете, действуют две котельные с мощностью более 300 Гкал/час, которые не обеспечивают полным образом теплоснабжение всего города. У нас дефицит при крупных строительствах, расширение нашего города. Это невозможно, потому что будет дефицит тепла. Строительство ТЭЦ, который рассчитал на 500 Гкал/час, закроет дефицит. Кроме того, будут подключены другие объекты теплоснабжения города, которые работают на автономных генерациях. Это даст новый толчок развитию, — добавил Марат Ахметжанов.