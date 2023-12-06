Город аристонов: Марат Ахметжанов поделился подробностями строительства ТЭЦ в Кокшетау

Аким Акмолинской отметил, что Кокшетау до последнего времени оставался одним из последних областных центров, у которого не было собственного ТЭЦ. Поэтому город в простонародье прозвали городом аристонов. Однако, как отметил Марат Ахметжанов, с появлением собственного ТЭЦ значительно облегчится жизнь местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По строительству ТЭЦ меморандум подписан. Это долгожданный проект. К сожалению, город Кокшетау оставался до последнего времени одним из последних областных центров, где не было своего ТЭЦ. Иначе в простонародье город Кокшетау называют городом аристонов, это водонагреватели. Поэтому у нас подписан меморандум. Ответственный за это Министерство энергетики. Но мы тоже в курсе. На днях министр энергетики посетил наших подрядчиков, которые будут строить. Сейчас проходят экспертизу. На стадии завершения. Сразу после этого начнется строительство ТЭЦ, — прокомментировал Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

По словам акима Акмолинской области, появление ТЭЦ в областном центре значительно облегчит жизнь кокшетауцев.