Город Абай благоустраивается перед юбилеем

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – Городу Абай в Карагандинской области в этом году исполняется 60 лет. В преддверии юбилея в городе идут масштабные работы по благоустройству и средний ремонт автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нескольких дворах 27-го квартала и 3-го микрорайона асфальтируют дороги и устанавливают бордюры, также обустроят пешеходные переходы и тротуары. Кроме того, здесь предусмотрена установка скамеек, детской площадки и асфальтирование парковочных мест.

«В городе уже установлены современные детские площадки на улице Школьной и в 4-м микрорайоне. В микрорайоне также оборудовано футбольное поле. Теперь эти площадки стали излюбленным местом прогулок детворы», – отметил главный специалист по социальным вопросам аппарата акима города Абая Мади Кусаинов.

Жительница 4-го микрорайона Гульмира Мукенова рассказала, что её дети с радостью идут играть на новую площадку.

«Раньше в нашем микрорайоне ребята играли на участке, на котором почти ничего и не было. Теперь дети рады: наконец-то и у них появилась современная площадка. Надеемся, что наши жители и дети будут беречь новые конструкции», – говорит Гульмира Мукенова.