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Горнолыжный курорт Мырзашокы в Павлодарской области ждут масштабные изменения

14 Января 2020 12:08
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Горнолыжный курорт Мырзашокы в Павлодарской области ждут масштабные изменения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В 2020 году на горнолыжном курорте Мырзашокы в Павлодарской области намерены построить гостиницу и срубы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«После того, как проведут водопровод, а это случится уже в 2020 году, мы планируем построить около девяти срубов и двухэтажную гостиницу», - сказал заведующий горнолыжной базой Мырзашокы Орынбай Ускенбаев.


База в выходные дни и при хорошей погоде принимает до двух тыс. человек в сутки. Она оснащена канатной дорогой длиной более 800 метров. Стоимость подъёма - 500 тенге. Рядом работают пункт обогрева и столовая. Длина горнолыжного спуска - 1,2-1,3 тыс. метров. Любителям езды на лыжах, сноуборде или тюбинге инвентарь выдают бесплатно. По словам акима Баянаульского района Каната Каримова, в ближайшее время здесь произойдут масштабные изменения.

«К концу этого месяца управляющая компания планирует закупить 100 пар лыж, а также 70 сноубордов и тюбингов», - отметили в облакимате.


Качество базы Мырзашокы в Баянаульском районе Павлодарской области оценил и гость из Польши. О существовании горнолыжной трассы на горе Мырзашокы Томаш Пысь узнал от своих знакомых. До Баянаульского района он добрался на автомобиле.


«Бывать на павлодарской земле мне не впервой, поэтому я как никто знаком с её природным богатством, - сказал Т. Пысь. – Занимаясь зимними видами спорта вот уже более 20 лет, я изучил все нюансы и, глядя на горные склоны Мырзашокы, могу с уверенностью сказать, что эта база станет главной визитной карточкой вашей области. Конечно, над инфраструктурой нужно поработать и вложить в неё немало средств, но начало очень даже хорошее. Да, здесь мало снега, это факт, но, как мне сказали, эту проблему собираются решить искусственным путем и уже в этом году».


«Строительство базы на горе Мырзашокы началось ещё в 2017 году, а уже в 2019 году она была официально передана в управление на 20 лет без права выкупа экибастузской компании», - отметили в акимате региона.




Фото пресс-службы акима Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, Туризм, Строительство,
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Автор:

Антон Гагарин

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