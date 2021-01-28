Горное село замело снегом в Туркестанской области: жителям подвозят продукты

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области село Ащысай находится в горной местности. Из-за сильного снегопада проезд туда временно запрещён. 28 января акимат города Кентау совместно с представителями ДЧС Туркестанской области, Кентауского управления по чрезвычайным ситуациям и персоналом СПЧ-12 вахтовым автобусом марки «КАМАЗ» отправил продукты 40 семьям села Ащысай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Трасса Кентау-Ащысай в горных районах с 22 по 24 января была закрыта из-за экстремальных погодных условий.

Чтобы оградить людей от сильного снегопада и ветра, предупреждения разместили в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Отправили автовладельцам на WhatsApp строгое предупреждение не выезжать на дальние расстояния. Однако некоторые водители проигнорировали это сообщение и оказались в снежном плену. Они обратились на пульт управления города Кентау СПЧ-12 по номеру 112. В спасательной операции участвовали сотрудники ДЧС Кентау и личный состав СПЧ-12. Людей спасли, а дорогу очистили от снега.