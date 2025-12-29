Горно-металлургический комплекс Казахстана: особым задачам — особые кадры

Однако, прежде чем начать говорить о Годе рабочих профессий и его итогах, немного исторического контекста о самом ГМК, который для Казахстана — больше, чем просто предприятия и отрасли.

От Золотого человека до академика

Почти столетие назад ГМК сыграл ключевую роль в переходе Казахстана от полукочевого скотоводства к формату аграрно-промышленной страны, в развитии индустриально-промышленного комплекса и становлении науки.

Несколько фактов.

День работников науки Казахстана приурочен к 12 апреля — ко дню рождения Каныша Имантаевича Сатпаева, одного из самых известных казахстанских ученых, первого президента Академии наук КазССР.

Первым академическим научно-исследовательским институтом Казахстана стал Институт геологических наук, открытый в 1940 году.

С ГМК связано появление и развитие городов-заводов Казахстана — это Темиртау, Караганда, Усть-Каменогорск, Жезказган, многие жители которых — представители трудовых династий горняков-шахтеров, обогатителей и металлургов.

В советское время Казахстан занимал второе место в СССР по выпуску цветных металлов. К концу 1930-х годов на Балхашский завод приходился 51% всей меди, выплавленной в Союзе, а Шымкентский свинцовый завод давал 73,9% всего выплавленного в СССР свинца, а Карагандинский бассейн уступал лишь Донбассу и Кузбассу, обеспечивая 90% добычи угля в республике.

65 лет назад первая доменная печь Казахстанской Магнитки выдала первый казахстанский чугун.

Именно ГМК способствовал формированию казахстанского рабочего класса и инженерной школы, что через развитие технических навыков и знаний заложило основы развития качественного человеческого капитала страны. Комплекс стал мощным социальными лифтом — именно на шахтах, карьерах и заводах ковались кадры будущих управленцев и руководителей страны.

Кроме того, металлургия была частью жизни нашего народа задолго до возведения известных всей стране предприятий, и уже в эпоху бронзы обеспечила «технологический прорыв степных цивилизаций». В древних рудниках в районах Жезказгана, Каркаралы и Улытау добывали медь, олово и золото. Лучшие образцы известны нам по музейным экспонатам, представляющим «сакский звериный стиль» и, конечно, это Золотой человек, найденный в 1969 году.

Исследователи пишут, что металлургия сегодня не только значимая часть экономики, но и часть национального самосознания, поскольку является: 1) символом древнего величия, 2) памятью о трудовом подвиге, 3) основой современной идентичности казахстанцев как жителей страны, имеющей собственный геополитический вес, связанный в том числе с богатством недр и металлами.

С этим сложно поспорить, учитывая, что ГМК является еще и весомой частью благополучия казахстанцев.

Якорь стабильности и казна народа

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» инициировала ряд исследований (социологическое и политэкономическое) и в целом дискуссии, посвященные горно-металлургическому комплексу, чтобы вернуть отрасли внимание, которого она заслуживает.

Напомним основные показатели.

В стране работает 487 предприятий ГМК, здесь работает каждый третий из 10 сотрудников промышленного сектора Казахстана.

ГМК формирует, по разным оценкам, от 8% до 25% ВВП республики.

Компании ГМК — одни из крупнейших налогоплательщиков Казахстана. В 2023 году 59 ведущих предприятий перечислили в бюджет 1,78 трлн тенге, а в 2024 году — 1,62 трлн тенге. Согласно политэкономическому исследованию «Горно-металлургический комплекс Казахстана: вклад в экономику и перспективы его устойчивого развития», которое по заказу Проектного офиса НПП РК «Атамекен» по развитию ГМК провел известный эксперт-аналитик Марат Шибутов, с учетом налогов подрядчиков и сопутствующих платежей, общий вклад отрасли оценивается в 2–3 трлн тенге, что составляет от 13% до 20% всех налоговых поступлений страны.

Эти средства служат, в том числе, для социальных выплат и расходов республиканского бюджета.

В местах присутствия компании ГМК являются основным источником положительного социального самочувствия жителей, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Устойчивое большинство участников соцопроса (69,1%) видят положительное влияние предприятий ГМК на качество жизни в городах.

Компании ГМК в рамках социальной политики ежегодно направляют миллиарды тенге на возведение школ, детсадов и поликлиник в регионах своего присутствия, оказывают финансовую поддержку при ЧС, помогают возводить и поддерживать различную инфраструктуру.

ГМК Казахстана — один из крупнейших работодателей. По итогам первого полугодия 2025 года, в отрасли занято около 196 тысяч человек, из которых 42,5% работают в добыче металлических руд. В перерабатывающем секторе — 317 тысяч, включая 88 тысяч в металлургии. Таким образом, сотрудники ГМК составляют треть всех занятых в добывающих и перерабатывающих отраслях и 26,1% всего промышленного сектора.

При этом существует также эффект мультипликатора: одно рабочее место в ГМК приводит к созданию от 3 до 5 рабочих мест в других отраслях, то есть 200 тысяч сотрудников ГМК дают от 600 тысяч до 1 млн человек, занятых в других отраслях. Учитывая не только работников, но и их семьи, можно сказать, что с ГМК тесно связана жизнь порядка 2 — 3 млн казахстанцев.

С учетом того, что зарплата металлургов, горняков-шахтеров на 60% больше, чем в среднем по экономике страны, предприятия ГМК еще и фактор обеспечения платежеспособного спроса в регионах.

К сложной экономике и качественной занятости

Перед ГМК стоит задача развивать все пять переделов: первые два — добыча и получение концентрата, третий — выход на базовые металлы, четвертый — получение проката, пятый — готовая металлопродукция с высокой добавленной стоимостью.

В своем Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что резервы роста ГМК заключаются в усложнении производства и использовании редкоземов.

Сегодня в Казахстане производят такие редкие и драгоценные металлы, как бериллий, тантал, ниобий, висмут, теллур, а также селен. Произведенный в стране титан востребован международными компаниями, среди которых «Boeing» и «Airbus».

Президент поручил в ближайшие три года запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции, связанной с редкоземельными металлами.

Ожидается, что спрос на критические минералы, особенно для технологий чистой энергетики, утроится к 2030 году, и для ГМК это одновременно и вызов, и возможность.

В целом перед экономикой страны, а значит и перед ГМК, поставлена цель довести рост ВВП страны до 450 млрд долларов к 2029 году.

Кроме того, с развитием ГМК связывается и рост качественной занятости. В горнодобывающей промышленности из общего количества 189 тысяч рабочих уже сегодня 41% (или 110 тысяч) составляют качественные рабочие места. По прогнозу, количество качественных рабочих мест в сфере горнодобывающей промышленности к 2030 году возрастет до 270 тысяч единиц.

Но все ли так хорошо с кадровым вопросом в ГМК?

Кадровый вызов

Как выглядит статистика по кадрам ГМК?

По данным Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения, «структура работников отрасли показывает, что четверть составляют люди старше 50 лет, больше четверти — в возрасте 40-50 лет, то есть в среднем в горнодобывающей промышленности работает возрастная категория людей. И это вызов. При этом давление на рынок труда идет непропорционально: на севере — дефицит, на юге — избыток. В ГМК по уровню образования: 50% — люди со средним специальным образованием, более 20% — с высшим образованием и у более 29% работников отсутствует образование».

При этом, нельзя забывать о влиянии мировых трендов: по анализу Всемирного Банка, срок устаревания технических навыков стремительно сокращается и составляет всего 5 лет. 58% глобальной рабочей силы нуждается в новых навыках для успешного выполнения своей работы.

В Казахстане же идет снижение как процентной доли наемных работников, повышающих квалификацию за счет работодателя, с 8% до 6%, так и в абсолютном выражении — с 586 тысяч в 2018 году до 539 тысяч в 2022 году (для сравнения: аналогичный показатель в странах ОЭСР составляет 48%, что выше показателя Казахстана в восемь раз).

Инициированное НПП социологическое исследование эту проблематику подтверждает. Опрошенные эксперты указали на дефицит специалистов, особенно заметный в области геологоразведки на фоне увеличения инвестиций и роста интереса к новым месторождениям. Компании испытывают трудности в поиске квалифицированных кадров для сложных проектов, особенно в удаленных районах, а также тех, что могли бы работать на современном оборудовании, и т. д. Привлечение экспертов из-за рубежа является временной мерой, к тому же не отвечающей задачам по развитию собственной школы качественных отечественных кадров.

В свете задач по цифровизации, актуально и то, что, согласно данным KPMG, 47% руководителей в ГМК отмечают нехватку квалифицированных специалистов как самую актуальную проблему для успешного внедрения новейших технологий.

Импульс перемен

Глава Минпрома отметил, что сегодня промышленности не хватает 39 тысяч специалистов, особенно чувствителен дефицит для ГМК. Потребность эта будет увеличиваться.

В 2025 году по плану создается более 20 тысяч новых рабочих мест в рамках 190 индустриальных проектов. До 2035 года в металлургии, машиностроении и химии планируется создать еще 12 тыс. рабочих мест. Это значит, что столько человек нужно обучить и подготовить.

В целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования Глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий (ГРП) и это придало значимый импульс подготовке специалистов.

Национальная палата активно участвует в этой работе, выступая катализатором переговорных процессов и совместных мер между бизнесом и госорганами.

Один из важных шагов в реализации мероприятий ГРП — усиление взаимодействия бизнеса с колледжами, прежде всего в рамках Дорожной карты дуального обучения. В первом квартале 2025 года проходят оцифровку процессы дуального обучения, что обеспечивает автоматизацию согласования рабочих планов и других процедур.

НПП «Атамекен» продолжает формирование Реестра учебных центров, в который включены 604 учебных заведения, с их помощью краткосрочное обучение в текущем году проходят 10 тыс. человек.

Дуальное обучение — отличный инструмент подготовки выпускника, уже готового к работе: студенты колледжей 60% учебного времени проводят на производстве. В 2024-2025 учебном году 27 тыс. выпускников колледжей получили знания в рамках дуального обучения, из них 10 тысяч — по целевому заказу предприятий. В целом, с колледжами сотрудничают 9 439 предприятий. За год число шефствующих предприятий выросло в 7 раз.

Кузница кадров

Компании ГМК — одни из самых активных участников этой работы. А один из самых значимых участников ГРП в ГМК — это ТОО «Казцинк». Компания, в которой работает около 20 тыс. сотрудников (каждый третий моложе 35 лет), с производственными площадками в Риддере, Усть-Каменогорске, Алтае, Кокшетау, Жайреме и Серебрянске реализует массу мероприятий. В этом году «Казцинк» и образовательные учреждения Восточного Казахстана создали Альянс колледжей для совершенствования учебных программ, обучения преподавателей и развития материально-технической базы, масштабную работу ведут собственные образовательные структуры компании, с ежегодным обучением: Корпоративный университет — до 15 тысяч работников по более чем 280 профессиям, Институт повышения квалификации — около 2,5 тыс. специалистов ИТР. Снижению травматизма способствует внедрение лабораторий, где в безопасных условиях сотрудники учатся работать на высоте, с электротехническими установками и горным оборудованием, что существенно снижает уровень травматизма. Список можно продолжать.

АО «Qarmet» в своей структуре имеет два собственных учебных центра, один из которых расположен в г. Темиртау — Отдел по развитию и обучению персонала (площадь более 6 500 м², 47 учебных аудиторий на 700 посадочных мест), а другой в г. Караганда — УЦ «Шахтер» (площадь более 2 000 м², 12 учебных аудиторий на 300 посадочных мест). Более 400 направлений обучения доступны в рамках внутрифирменной подготовки персонала.

Преимущества собственных учебных центров: полный цикл обучения по профессиям — теоретическое обучение и получение практических навыков на производстве; проведение обучения по уникальным в Казахстане направлениям:

Металлургическое направление (газовщики коксовых печей, машинисты коксовых печей, агломератчик, дробильщики, горновой доменной печи, резчик горячего металла, оцинковщик горячим способом, машинисты вентиляционных и аспирационных установок и др.);

Горнорудное направление (горнорабочий подземный, горнорабочий очистного забоя, горнорабочий горной выработки, проходчик, электрослесарь подземный, машинист подъемной машины, грохотовщик, дробильщик и др.).

АО «АК „Алтыналмас“, объединяющее более 11 тысяч работников в Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областях в 2025 году создало более 300 новых позиций. Это прямое следствие преобразований в компании: работает система мониторинга транспортных средств, цифровая платформа по промышленной безопасности и охране труда с функциями поведенческого аудита и анализа рисков, реализуются проекты по подземному позиционированию персонала и техники, системе управления нарядами, контролю усталости водителей и электронным медицинским осмотрам и т. д.

Эффективную корпоративную модель подготовки кадров демонстрирует ТОО «Корпорация Казахмыс», где работает более 24 тысяч работников в пяти регионах страны. В Технологическом и Политехническом колледжах корпорации студенты проходят дуальное обучение практически на производстве, получая зарплату и последующее трудоустройство.

Опыт Группы KAZ Minerals в развитии кадров основан на выстраивании единой образовательной экосистемы, охватывающей весь профессиональный путь специалиста — от школьной профориентации до трудоустройства и дальнейшего карьерного роста. Компания сотрудничает с девятью колледжами и восемью вузами по всей стране, инвестируя в модернизацию учебной инфраструктуры и создание лабораторий, оснащенных оборудованием, аналогичным производственному. С 2019 года на эти цели направлено более 1 млрд тенге, что позволяет готовить специалистов, адаптированных к современным технологическим требованиям отрасли.

Ключевым элементом кадровой модели является программа стажировок, через которую уже прошли более тысячи молодых специалистов, при этом порядка 70% из них продолжили работу в компании. Для подготовки производственного персонала активно используются VR-технологии и промышленные симуляторы, включая полнофункциональные тренажеры карьерной техники, что сокращает сроки обучения и повышает уровень безопасности. Дополнительно реализуется грантовая программа поддержки выпускников школ, ориентированная на технические специальности, — на сегодня выдано более 200 грантов. В совокупности эти меры позволяют формировать устойчивый кадровый резерв и повышать привлекательность рабочих профессий в горно-металлургической отрасли.

Невозможно перечислить работу всех компаний сколько-нибудь детально. Можно отметить, что ERG создала Альянс колледжей и предприятий с 24 учебными заведениями, открыты 10 центров компетенций по разным направлениям, что позволяет выпускникам получать практические навыки и гарантированно трудоустраиваться. Проводится конкурс профмастерства ERG Skills, конкурсы профмастерства и международный обмен опытом. АО «Qarmet» сотрудничает с 11 колледжами и 4 вузами.

Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в 2025 году заключила соглашения с 6 вузами и 10 колледжами. Партнерство предусматривает, в том числе, программы стажировок, повышение квалификации и дуальное обучение.

Активно работает с региональными коллеждами и Solidcore Resources, участвующая практически во всех мероприятиях ГРП (конференции, ярмарки вакансий, карьерные встречи и т. д.), но отдельно можно выделить гендерное направление работы. В этом году для студентов с участием женщин-производственников были организованы лекции «Женщины на производстве», «Роль женщин в геологоразведочной отрасли».

Все компании ГМК не только учат молодежь, но и учатся привлекать ее внимание и интерес: участвуют в ярмарках вакансий и проводят дни открытых дверей («Тау-Кен Самрук», «ШалкияЦинк ЛТД», «Востокцветмет»), ведут агитацию среди студентов и школьников с проведением экскурсий, предоставляют гранты и гарантируют трудоустройство (АО «Qarmet»), открывают детские творческие лаборатории (ТОО «Казцинк») и т. д.

Наука и практика

Президент страны поручил активно развивать геологоразведку, обеспечить тотальную цифровизацию, выйти на производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для всего это ГМК обладает достаточным потенциалом, который активно наращивает.

Большое событие для отраслевой науки и шаг к ее сближению с производственной практикой — это открытие уникального геологического кластера в Жезказгане. Здесь отныне будут учиться все молодые геологи Казахстана, благодаря вкладу ТОО «Корпорация Казахмыс» (порядка 11 млрд тенге инвестиций).

Геологический кластер объединяет все ключевые процессы геологоразведки в одном месте. Такое техническое оборудование сегодня есть только в семи центрах по всему миру, и теперь в таком масштабе впервые появилось в Центральной Азии.

Кластер, где применяется германская технология автоматизированного сканирования керна (образец горной породы или грунта из скважины для изучения) и программное обеспечение на основе ИИ для обработки получаемой информации, позволяет увеличить скорость анализа керна в 4 раза — с 60 до 240 погонных метров за смену. Комплексное применение данных технологий позволяет оперативно формировать геолого-поисковые модели месторождений и повышать качество получаемой информации.

Жезказганский кластер сделает геологию Казахстана более точной, быстрой, технологичной и более привлекательной для инвесторов.

Ежегодно крупные компаний ГМК выделяют на НИОКР более 60 млрд тенге. В этом году наиболее примечательным результатом этих вложений стала разработка ERG Research & Development, приведшая к запуску в Актюбинской области уникального флотационного участка по извлечению хрома из промышленных отходов. Это тоже кадры, причем самого высокого класса.

Каждый год компании ГМК инвестируют также в свои корпоративные университеты (КУ): в 2024–2025 годах обзоры ERG, Kazakhmys, Qarmet и других выявили бюджеты на обучение от 342 млн до 3,59 млрд тенге, охват составляет порядка 29 тыс. человек, включая не только рабочих и специалистов, но и руководство. Развиваются наставничество, внутренние тренеры и цифровизация (VR/AR-тренажеры). Эти университеты не только берут на себя системную работу по обучению и переобучению специалистов, но и стремятся выступить в роли партнера предприятий — внутреннего поставщика знаний и трансформаций.

Следующей ступенью можно назвать запуск НАО «Университет Ұлытау», который создается по новой модели технического университета: помимо корпоративного университета, в «Ұлытау» планируется:

полный цикл образования (колледж–бакалавриат–магистратура–PhD + дуальное обучение и майноры по ESG, Digital, ИИ, безопасности);

отраслевой R& D-хаб, аккумулирующий НИОКР-ресурсы и решающий задачи ГМК в ESG, цифровизации и безопасности;

Центр цифровизации: цифровые двойники, симуляции, ИИ, аналитика;

Центр компетенций рабочих профессий (безопасность, электрика, сварка, горные профессии).

Важно, что новый технический университет создается на базе вышеупомянутого геологического кластера в области Улытау, а в реализации проекта участвует университет «Colorado School Of Mines» (США). Поскольку в образовательном процессе участвует также Satbayev University (Алматы), то программа обучения будет трехдипломной.

Трансформация подходов

Как видно из изложенного, в отношении кадров горно-металлургический комплекс не только обозначает проблемные вопросы, но и предлагает эффективные решения и, что особенно важно, последовательно реализует их на практике, прокладывая путь для более масштабных трансформаций.

Многим известен Атлас новых профессий ГМК — рабочий инструмент, направленный на сближение системы образования с реальными потребностями рынка труда. При подготовке Атласа используется методология Skills Technology Foresight for Identifying Future Skills, разработанная Международной организацией труда. Пять лет назад практика применения Атласа, представленная компанией ERG, была поддержана Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством образования и науки и Всемирным банком, и впоследствии распространена на дополнительные 8 приоритетных отраслей экономики.

Впервые в Казахстане Атлас был реализован в качестве пилотного проекта в 2019 году в АО «ТНК Казхром» на базе Донского горно-обогатительного комбината и после успешного внедрения, при поддержке компании ERG в Казахстане, на площадке АГМП был масштабирован на всю горно-металлургическую отрасль.

С учетом внедрения новых технологий, изменения отраслевых трендов и глобальной повестки Атлас требует обновления каждые три года. В текущем году АГМП при поддержке компании ERG в Казахстане совместно с НПП «Атамекен», Министерством труда и социальной защиты населения, Центром развития трудовых ресурсов, Министерством науки и высшего образования и предприятиями ГМК актуализировали Атлас.

Атлас ГМК 2.0 демонстрирует, что отрасль стремительно переходит от традиционных рабочих функций к высокотехнологичному производству, цифровизации, ESG-практикам и интеллектуальным системам управления. Результаты Атласа 2.0 показывают, насколько важно обеспечить работникам доступ к новым навыкам, современным форматам обучения и выстроенным карьерным траекториям.

Значение Атласа вышло за пределы ГМК, сегодня его значение для качественной занятости состоит в том, что учитывается прогноз потребностей рынка труда, внедряется развитие цифровых решений и инноваций.

То есть ГМК выступает драйвером развития и трансформации не только для экономики, но и для системы образования и рынка труда.

ГМК предстоит сохранить и усилить свою роль пионера и инициатора нововведений и трансформаций, поскольку с ним связана не только наша история, но и современная жизнь, многие надежды и чаяния казахстанцев — отрасли предстоит стать более продуктивной, производительной, экологичной.

Для этого нужно понимать, что ничто не является данностью и даже сохранение положения дел требует активной работы. Окно возможностей сейчас для ГМК открыто широко, но нужно ловить момент, а для этого требуются высококвалифицированные кадры, устойчивая госполитика, поддержка и позитивная оценка общества.