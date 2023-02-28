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Горно-металлургический комбинат построят в СКО

28 Февраля 2023, 13:00
Горно-металлургический комбинат построят в СКО Фото:focus.ua

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров сообщил о разработке проекта по строительству горно-металлургического комбината на месторождении олова в Айыртауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона написал в Facebook, что встретился с руководителями компаний-инвесторов, занимающихся разработкой месторождений олова «Сырымбет» и вольфрама «Аксоран». Оба находятся в Айыртауском районе.

«Реализация этих проектов станет одной из основ горнодобывающей отрасли региона. AO «Tin One Mining» утверждены проекты создания объектов инфраструктуры, разрабатывается проект строительства комбината по добыче олова. Ожидается принятие решения о финансировании по линии БРК. Ведется подготовительная работа к строительству вахтового поселка, лаборатории и инженерных коммуникаций. ТОО «Есiл-Mining» разрабатывает документы на строительство шахты по добыче вольфрама, инженерных сетей и дороги. Получены земельные участки и проведены земляные работы. В текущем году приступят к проведению ЛЭП и инфраструктуры», - проинформировал А.Сапаров.

По информации акима области, реализация проектов позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест.


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