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Горение камыша ликвидировали в районе озера Талдыколь под Астаной

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Июня 2023, 11:57
Горение камыша ликвидировали в районе озера Талдыколь под Астаной Фото: пресс-служба МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11.22 ликвидировано на площади 80 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, сообщение о возгорании сухостоя на Кургальжинском шоссе под Астаной поступило 19 июня в 09:12. Столицу накрыло дымом, Управление общественного здравоохранения Астаны обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Пожар под Астаной локализован 21:09.


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