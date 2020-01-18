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«Горбатый мост» столицы обследуют для проведения капремонта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего объезда аким столицы Алтай Кульгинов посетил ряд объектов города. Так, аким поручил провести комплексное обследование путепровода №2 («горбатый мост») для проведения капитального ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление по делам общественного развития города Нур-Султан.
В связи с работами будет ограничено движение по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Ш. Уалиханова до улицы Акжол.
На этом участке количество полос будет уменьшено с четырех до двух в каждом направлении. Для снижения нагрузки введут временный запрет на левый поворот с мостовой части на улицу Ш. Уалиханова, за исключением маршрутных автобусов.
В целях разгрузки также будут проведены другие необходимые мероприятия на близлежащих перекрестках.
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