«Горбатый мост» столицы обследуют для проведения капремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего объезда аким столицы Алтай Кульгинов посетил ряд объектов города. Так, аким поручил провести комплексное обследование путепровода №2 («горбатый мост») для проведения капитального ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление по делам общественного развития города Нур-Султан.

В связи с работами будет ограничено движение по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Ш. Уалиханова до улицы Акжол.

На этом участке количество полос будет уменьшено с четырех до двух в каждом направлении. Для снижения нагрузки введут временный запрет на левый поворот с мостовой части на улицу Ш. Уалиханова, за исключением маршрутных автобусов.

В целях разгрузки также будут проведены другие необходимые мероприятия на близлежащих перекрестках.











