Google создаст крупнейший за пределами США ИИ-центр

Объект, который будет создан в портовом городе Вишакхапатнам, станет частью глобальной сети центров искусственного интеллекта Google, охватывающей 12 стран.

— Это крупнейший центр искусственного интеллекта, в который мы собираемся инвестировать за пределами Соединенных Штатов, — заявил Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud, добавив, что инвестиции будут распределены на ближайшие пять лет.

Заявление было сделано в то время, когда президент США Дональд Трамп призвал американские компании отдать приоритет внутренним инвестициям.

Индия стала ключевым направлением для размещения центров обработки данных в области искусственного интеллекта. Низкая стоимость передачи данных и быстро растущее число пользователей интернета в стране сделали ее центром развития облачных технологий и ИИ для крупных технологических компаний.

Проект предполагает интеграцию облачной и ИИ-инфраструктуры с системами возобновляемой энергетики и расширением волоконно-оптической сети.

Ранее мы сообщали, что Казахстан станет региональным хабом в глобальной облачной сети Google. Появление узла в Астане позволит ускорить работу целого ряда сервисов Google Cloud.