    18:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Google создаст крупнейший за пределами США ИИ-центр

    Американский технологический гигант Google инвестирует 15 млрд долларов в создание центра обработки данных на основе искусственного интеллекта в южноиндийском штате Андхра-Прадеш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: golosameriki.com

    Объект, который будет создан в портовом городе Вишакхапатнам, станет частью глобальной сети центров искусственного интеллекта Google, охватывающей 12 стран.

    — Это крупнейший центр искусственного интеллекта, в который мы собираемся инвестировать за пределами Соединенных Штатов, — заявил Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud, добавив, что инвестиции будут распределены на ближайшие пять лет.

    Заявление было сделано в то время, когда президент США Дональд Трамп призвал американские компании отдать приоритет внутренним инвестициям.

    Индия стала ключевым направлением для размещения центров обработки данных в области искусственного интеллекта. Низкая стоимость передачи данных и быстро растущее число пользователей интернета в стране сделали ее центром развития облачных технологий и ИИ для крупных технологических компаний.

    Проект предполагает интеграцию облачной и ИИ-инфраструктуры с системами возобновляемой энергетики и расширением волоконно-оптической сети.

    Ранее мы сообщали, что Казахстан станет региональным хабом в глобальной облачной сети Google. Появление узла в Астане позволит ускорить работу целого ряда сервисов Google Cloud.

     

