Google отреагировал на заявление антимонополистов Казахстана

АЗРК направило уведомление в адрес компаний Google LLC, Google Ireland Limited и Google Commerce Limited о признаках злоупотребления доминирующим положением, передает агентство Kazinform.

Компания Google внедрила непроходимое окно выбора, которое появляется на устройствах с ОС Android при первом запуске браузера Chrome после его обновления. На новых устройствах окно выбора показывается после активации устройства и обновления Chrome. Пользователям показывается это окно при открытии виджета или браузера Chrome.

АЗРК сообщил, что на более чем 4,8 миллиона устройств с Android уже появилось окно выбора после обновления браузера Chrome. Количество таких устройств будет расти.

По состоянию на 1 июня 2024 года, результаты выбора пользователей таковы:

82,95% выбрали Google в качестве поисковой системы,

17,04% выбрали Yandex.

Отмечается, что это первый случай, когда транснациональная компания, находящаяся за пределами юрисдикции Казахстана, выполняет уведомление о признаках злоупотребления доминирующим положением.

Во многих странах по требованию регулирующих государственных органов внедрены экраны выбора поисковых систем, в том числе странах ЕС, Российской Федерации и Республики Беларусь.