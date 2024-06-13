Google отреагировал на заявление антимонополистов Казахстана
АЗРК направило уведомление в адрес компаний Google LLC, Google Ireland Limited и Google Commerce Limited о признаках злоупотребления доминирующим положением, передает агентство Kazinform.
Компания Google внедрила непроходимое окно выбора, которое появляется на устройствах с ОС Android при первом запуске браузера Chrome после его обновления. На новых устройствах окно выбора показывается после активации устройства и обновления Chrome. Пользователям показывается это окно при открытии виджета или браузера Chrome.
АЗРК сообщил, что на более чем 4,8 миллиона устройств с Android уже появилось окно выбора после обновления браузера Chrome. Количество таких устройств будет расти.
По состоянию на 1 июня 2024 года, результаты выбора пользователей таковы:
- 82,95% выбрали Google в качестве поисковой системы,
- 17,04% выбрали Yandex.
Отмечается, что это первый случай, когда транснациональная компания, находящаяся за пределами юрисдикции Казахстана, выполняет уведомление о признаках злоупотребления доминирующим положением.
Во многих странах по требованию регулирующих государственных органов внедрены экраны выбора поисковых систем, в том числе странах ЕС, Российской Федерации и Республики Беларусь.