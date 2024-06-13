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    12:55, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Google отреагировал на заявление антимонополистов Казахстана

    Google
    Фото: Kazinform

    АЗРК направило уведомление в адрес компаний Google LLC, Google Ireland Limited и Google Commerce Limited о признаках злоупотребления доминирующим положением, передает агентство Kazinform.

    Компания Google внедрила непроходимое окно выбора, которое появляется на устройствах с ОС Android при первом запуске браузера Chrome после его обновления. На новых устройствах окно выбора показывается после активации устройства и обновления Chrome. Пользователям показывается это окно при открытии виджета или браузера Chrome.

    АЗРК сообщил, что на более чем 4,8 миллиона устройств с Android уже появилось окно выбора после обновления браузера Chrome. Количество таких устройств будет расти.

    По состоянию на 1 июня 2024 года, результаты выбора пользователей таковы:

    • 82,95% выбрали Google в качестве поисковой системы,
    • 17,04% выбрали Yandex.

    Отмечается, что это первый случай, когда транснациональная компания, находящаяся за пределами юрисдикции Казахстана, выполняет уведомление о признаках злоупотребления доминирующим положением.

    Во многих странах по требованию регулирующих государственных органов внедрены экраны выбора поисковых систем, в том числе странах ЕС, Российской Федерации и Республики Беларусь.

    Теги:
    Казахстан АЗРК Интернет Google
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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