Гонщик XDS Astana Development Team стал третьим на старте «Тура Стамбула»
Артем Фофонов занял третье место на стартовом этапе многодневной велогонки «Тур Стамбула», передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.
Этап протяженностью 165,1 километра стартовал в Силиври и финишировал в Чаталдже. Артем Фофонов провел хороший финал и поднялся на подиум по итогам стартового этапа турецкой многодневки.
— Сегодня в команде все сработало хорошо, большую часть дня мы держались вместе, помогали друг другу и контролировали ситуацию в гонке. В финале началась уже более хаотичная борьба, пошли атаки со всех сторон. Сначала в отрыв уехал Густав (Ванг), а затем и я сумел переложиться к нему, нас было около 10 человек, мы хорошо сработались, и Густав очень сильно мне помог — контролировал группу и задавал темп. За километр до финиша мне удалось отъехать с тремя гонщиками, с кем мы и боролись за победу. В группе было много сильных гонщиков, поэтому я доволен третьим местом, — сказал Артем Фофонов.
Напомним, Казахстан завоевал пять золотых медалей на Кубке Азии по велоспорту. Также ранее стало известно, кто выступит от Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде.