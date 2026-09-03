Гонщик XDS Astana Development Team стал третьим на старте «Тура Стамбула»

Этап протяженностью 165,1 километра стартовал в Силиври и финишировал в Чаталдже. Артем Фофонов провел хороший финал и поднялся на подиум по итогам стартового этапа турецкой многодневки.

— Сегодня в команде все сработало хорошо, большую часть дня мы держались вместе, помогали друг другу и контролировали ситуацию в гонке. В финале началась уже более хаотичная борьба, пошли атаки со всех сторон. Сначала в отрыв уехал Густав (Ванг), а затем и я сумел переложиться к нему, нас было около 10 человек, мы хорошо сработались, и Густав очень сильно мне помог — контролировал группу и задавал темп. За километр до финиша мне удалось отъехать с тремя гонщиками, с кем мы и боролись за победу. В группе было много сильных гонщиков, поэтому я доволен третьим местом, — сказал Артем Фофонов.

Напомним, Казахстан завоевал пять золотых медалей на Кубке Азии по велоспорту. Также ранее стало известно, кто выступит от Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде.