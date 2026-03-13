    23:46, 12 Март 2026 | GMT +5

    Гонщик «Астаны» вошел в тройку этапа «Париж — Ницца»

    Велогонщик команды XDS Astana Team Харольд Техада занял третье место на пятом этапе престижной многодневной гонки Париж — Ницца, передает агентство Kazinform.

    Фото: instagram_xds_astana_team

    Очередной этап прошел между французскими городами Корморанш-сюр-Сон и Коломбье-ле-Вье. Дистанция составила 206,3 километра.

    28-летний колумбийский гонщик уступил лишь датчанину Йонас Вингегор из команды Team Visma | Lease a Bike и французу Валентин Паре-Пинтре, представляющему Soudal Quick-Step. При этом в генеральной классификации гонки продолжает лидировать Йонас Вингегор.

    Ранее гонщик XDS Astana Team Макс Кантер одержал победу на втором этапе престижной многодневной гонки Париж — Ницца. 

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
