Гонщик «Астаны» вошел в тройку этапа «Париж — Ницца»

Очередной этап прошел между французскими городами Корморанш-сюр-Сон и Коломбье-ле-Вье. Дистанция составила 206,3 километра.

28-летний колумбийский гонщик уступил лишь датчанину Йонас Вингегор из команды Team Visma | Lease a Bike и французу Валентин Паре-Пинтре, представляющему Soudal Quick-Step. При этом в генеральной классификации гонки продолжает лидировать Йонас Вингегор.

Ранее гонщик XDS Astana Team Макс Кантер одержал победу на втором этапе престижной многодневной гонки Париж — Ницца.