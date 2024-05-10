23:39, 09 Май 2024 | GMT +6
Гонщик «Астаны» победил на втором этапе «Тура Венгрии»
Стали известны результаты второго этапа многодневной велогонки «Тур Венгрии», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Первым финишную черту этапа пересек британский велогонщик Марк Кавендиш, выступающий за команду «Астана». Второе место занял представитель Нидерландов Дилан Груневеген, представляющий команду «Jayco AlUla». Третьим финишировал испанский велогонщик Ион Аберастури, выступающий за «Euskaltel-Euskadi».
«Тур Венгрии». Второй этап
Tokaj — Kazincbarcika. 162.1 километра
- Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — 3:45:15
- Дилан Груневеген (Нидерланды, «Jayco AlUla»)
- Ион Аберастури (Испания, «Euskaltel-Euskadi»).