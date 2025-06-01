Гонщик «Астаны» одержал победу на этапе французской многодневки

34-летний новозеландский велогонщик, представляющий казахстанскую команду, первым пересек финишную черту, преодолев дистанцию 210,2 км от Sainte-Suzanne до Bais за 5 часов 7 минут и 37 секунд.

Он опередил француза Пьера Латура из Team TotalEnergies и бельгийца Милана Ментена из Lotto. По итогам двух этапов Аарон Гейт возглавил генеральную классификацию гонки.

Другие представители XDS Astana Team финишировали следующим образом: Антон Чармиг — 26-й, Алессандро Ромеле — 30-й, Алессио Делле Ведове — 91-й, Иде Шеллинг — 111-й, Глеб Сырица — 115-й.

Boucles de la Mayenne — это многодневная шоссейная гонка, проходящая по дорогам французского региона Пеи-де-ла-Луар.

Ранее гонщики казахстанской велокоманды XDS Astana Team Кристиан Скарони и Лоренцо Фортунато одержали победу на 16-м этапе «Джиро д’Италия».