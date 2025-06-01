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    00:18, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Гонщик «Астаны» одержал победу на этапе французской многодневки

    Гонщик XDS Astana Team Аарон Гейт стал победителем второго этапа многодневной гонки Boucles de la Mayenne, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аарон Гейтс
    Фото: instagram.com/boucles53

    34-летний новозеландский велогонщик, представляющий казахстанскую команду, первым пересек финишную черту, преодолев дистанцию 210,2 км от Sainte-Suzanne до Bais за 5 часов 7 минут и 37 секунд. 

    Он опередил француза Пьера Латура из Team TotalEnergies и бельгийца Милана Ментена из Lotto. По итогам двух этапов Аарон Гейт возглавил генеральную классификацию гонки.

    Другие представители XDS Astana Team финишировали следующим образом: Антон Чармиг — 26-й, Алессандро Ромеле — 30-й, Алессио Делле Ведове — 91-й, Иде Шеллинг — 111-й, Глеб Сырица — 115-й.

    Boucles de la Mayenne — это многодневная шоссейная гонка, проходящая по дорогам французского региона Пеи-де-ла-Луар.

    Ранее гонщики казахстанской велокоманды XDS Astana Team Кристиан Скарони и Лоренцо Фортунато одержали победу на 16-м этапе «Джиро д’Италия». 

    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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