Гонконгские хирурги впервые в мире выполнили роботизированную пересадку печени

Врачи из Гонконга провели первую в мире роботизированную трансплантацию печени от живого донора в рамках новаторской программы микрохирургии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на South China Morning Post .

Команда исследователей из Гонконгского университета сообщила, что специалисты больницы Королевы Марии с прошлого года уже выполнили 48 успешных операций с использованием робот-ассистированных технологий. Все процедуры прошли без долгосрочных или послеоперационных осложнений.

Технология преодолевает ограничения традиционной микрохирургии, где работают со структурами толщиной до 0,1 миллиметра. Доктор Велда Чоу Лин-ю отметила, что главными трудностями врачей является тремор рук при усталости и многочасовое неудобное положение. Роботизированная система решает эти проблемы и сокращает период обучения хирургов.

Во время роботизированной операции врач сидит в эргономичном кресле и управляет манипуляторами с помощью джойстиков. Специальные 3D-очки обеспечивают объемный и многократно увеличенный обзор операционного поля на экране. Система точно преобразует движения рук в действия робота, полностью отфильтровывая дрожание пальцев.

Испытания платформы начались около года назад, и робот-ассистированную помощь уже получили десятки пациентов. Технология применялась при удалении опухолей, хирургии лимфатической системы и лечении травм. В апреле этого года методику впервые в мире успешно использовали для пересадки печени от живого донора.

По словам директора центра трансплантации Альберта Чана Чи-яна, сложнейшая задача это соединение печеночной артерии диаметром 1-2 миллиметра. Ее блокировка ведет к отказу органа и смертельной опасности. Робот исключает человеческий фактор и обеспечивает высокую точность швов, сводя риски к минимуму.

Гонконгские специалисты планируют внедрить микрохирургических роботов в повседневную практику государственных больниц. Сейчас команда также изучает возможности применения систем для реконструкции желчных протоков.

Ранее сообщалось, что ДНК-тест для ранней диагностики рака разрабатывают в Гонконге.