Гонконг выделит Казахстану гранты на обучение в бакалавриате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Также планируется открытие филиала гонконского топового вуза в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.



В рамках рабочей поездки в Гонконг министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с секретарем образования Гонконга Чой Юклин и руководством нескольких вузов.

Министр подписал ряд соглашений о предоставлении Гонконгом грантов на обучение и потенциальном открытие филиала гонконского топового вуза в Казахстане.

На встрече с секретарем образования Гонконга министр Саясат Нурбек рассказал о реформах, проводимых Министерством науки и высшего образования в целях развития системы высшего образования и науки Казахстана. В том числе, про программы «Болашак» и «500 ученых», открытие филиалов ведущих зарубежных вузов в Казахстане.

Чой Юклин ознакомила министра с системой образования Гонконга. Стороны обсудили дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества в области науки и высшего образования.

Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Бюро образования Гонконга. В рамках соглашения стороны договорились поощрять и продвигать сотрудничество в области образования, выделять гранты казахстанским школьникам на обучение в бакалавриате, содействовать обмену ученых, экспертов, студентов, ППС вузов.

Саясат Нурбек провел встречу с президентом Hong Kong Polytechnic University (PolyU) профессором Jin-Guang Teng. Университет входит в число лучших учебных заведений мира. Стороны провели плодотворные дискуссии о сотрудничестве в различных областях.

Руководитель PolyU рассказал об основных достижениях университета, а также высоко оценил уровень подготовки и успеваемости казахстанских студентов. Профессор проявил высокий интерес к возможности открытия филиала данного вуза в нашей стране.

В ходе посещения City University of Hong Kong (CityU) был подписан Меморандум о взаимопонимании по установлению стратегического партнерства между МНВО РК и университетом. Также была достигнута договоренность о потенциальном открытии филиала CityU в Казахстане.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев ставит перед Министерством науки и высшего образования задачи по открытию филиалов зарубежных вузов в Казахстане. В этих целях Правительством РК создаются условия для расширения географии сотрудничества. Мы рады установлению стратегического сотрудничества с CityU. Меморандум о взаимопонимании укрепит образовательные связи между Казахстаном и Гонконгом, облегчит обмен опытом и откроет новые возможности для исследований и развития талантов», - отметил Саясат Нурбек.

Кроме того, министр Саясат Нурбек встретился с казахстанскими студентами, которые обучаются в Гонконге. Он рассказал про новшества в сферах науки и высшего образования и призвал принять в данных изменениях активное участие.