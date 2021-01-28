Голубым топливом обеспечивают жителей Отырарского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Газ проводят в Отырарский район Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Строительно-монтажные работы по прокладке газопровода уже закончили в восьми населенных пунктах. В декабре прошлого года природный газ подали жителям Жана Шилика, Ески Шилика и Актобе.

Во втором квартале этого года голубым топливом будут обеспечены жители сел Ш. Калдаяков, Караконыр, Когам, Ынталы и Мыншукур. Кроме того, газопровод строят ещё в четырех населенных пунктах. В Шаульдер, Темир, Талапты и Костуйын в этом году тоже подключат газ.

В текущем году начнут строительные работы по газификации десяти поселков, чтобы обеспечить природным газом около 5 тысяч семей. В Отырарском районе проживает более 50 тысяч человек. В состав района входят 38 населенных пунктов и 13 сельских округов.