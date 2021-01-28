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    15:00, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Голубым топливом обеспечивают жителей Отырарского района Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Газ проводят в Отырарский район Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Строительно-монтажные работы по прокладке газопровода уже закончили в восьми населенных пунктах. В декабре прошлого года природный газ подали жителям Жана Шилика, Ески Шилика и Актобе.

    Во втором квартале этого года голубым топливом будут обеспечены жители сел Ш. Калдаяков, Караконыр, Когам, Ынталы и Мыншукур. Кроме того, газопровод строят ещё в четырех населенных пунктах. В Шаульдер, Темир, Талапты и Костуйын в этом году тоже подключат газ.


    В текущем году начнут строительные работы по газификации десяти поселков, чтобы обеспечить природным газом около 5 тысяч семей. В Отырарском районе проживает более 50 тысяч человек. В состав района входят 38 населенных пунктов и 13 сельских округов.


    Теги:
    Нефть/газ Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Общество ЖКХ Благоустройство
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