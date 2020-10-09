Голубое топливо пришло в дома 97,1% населения района Байтерек ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Дома всего 3% жителей района Байтерек Западно-Казахстанской области не газифицированы на сегодняшний день. В 50 селах района проведены все работы по газообеспечению жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в районе Байтерек Западно-Казахстанской области 50 газифицированных сельских населенных пунктов, в них проживают порядка 58299 человек. Количество не газифицированных населенных пунктов составляет 18, или 2,9% от общего числа населения.

«В районе разработана проектно-сметная документация на газификацию восьми населенных пунктов. Это Кирсанов – стоимость строительства составила 143,8 миллиона тенге, Акбидай, Павлово, Аксу, Горбуново, Мирное, Малый Чаган и село Поливное», – пояснил аким района Марат Токжанов.

Что касается обеспечения района чистой качественной питьевой водой, то водой обеспечены 32 из 68 сельских населенных пунктов. Таким образом, свыше 48 тысяч людей, или почти 81% населения района обеспечены централизованной водой.

«Нет еще охвата водообеспечением 11420 человек, или 19,1% населения района. В настоящее время готова проектно-сметная документация на строительство водопровода в селах Янайкино, Январцево, Рубежинское. Ремонтные работы начнутся после утверждения ПСД. Проект поможет обеспечить население района чистой качественной питьевой водой. В ходе реализации проекта количество людей, обеспеченных чистой питьевой водой, составит 52669 человек, а водоснабжение достигнет 87,2%», - отметил аким района Байтерек Марат Токжанов.