РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:52, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Голубей-биодронов презентовали в России

    Российская компания представила голубей, полет которых можно корректировать с помощью вживленных в мозг нейрочипов. Таких птиц-биодронов можно использовать для мониторинга и охраны объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Голубей-биодронов презентовали в России
    Фото: Neiry

    — Нейрочип в сочетании с оборудованием, размещенным в «рюкзачке» за спиной голубя, осуществляет нейростимуляцию отдельных зон мозга, благодаря которым птица сама «хочет» лететь направо или налево. Такое воздействие не является насильственным: мы лишь подкрепляем естественные биологические реакции и желания птицы. Это происходит без вреда для ее психологического и физического состояния, — уточнили разработчики.

    Навесное оборудование, включающее видеокамеру, питается от солнечных батарей. Позиционирование происходит с помощью GPS и других систем навигации.

    — Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий, — отметили разработчики.

    По словам авторов, исследования, посвященные способам управления птицами с помощью имплантированных нейроинтерфейсов, проводились, в частности, учеными Китая, США и Индии, однако россияне стали первыми, кто по результатам экспериментов переходит к опытному внедрению.

    Сейчас компания готовится к опытному внедрению в сферы, где необходим продолжительный или удаленный мониторинг. Предполагается, что это будут задачи по мониторингу линий электропередачи, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что казахстанский инженер вошел в топ-10 разработчиков дронов в США. 

     

    Теги:
    Технологии Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают