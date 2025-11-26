Голубей-биодронов презентовали в России

— Нейрочип в сочетании с оборудованием, размещенным в «рюкзачке» за спиной голубя, осуществляет нейростимуляцию отдельных зон мозга, благодаря которым птица сама «хочет» лететь направо или налево. Такое воздействие не является насильственным: мы лишь подкрепляем естественные биологические реакции и желания птицы. Это происходит без вреда для ее психологического и физического состояния, — уточнили разработчики.

Навесное оборудование, включающее видеокамеру, питается от солнечных батарей. Позиционирование происходит с помощью GPS и других систем навигации.

— Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий, — отметили разработчики.

По словам авторов, исследования, посвященные способам управления птицами с помощью имплантированных нейроинтерфейсов, проводились, в частности, учеными Китая, США и Индии, однако россияне стали первыми, кто по результатам экспериментов переходит к опытному внедрению.

Сейчас компания готовится к опытному внедрению в сферы, где необходим продолжительный или удаленный мониторинг. Предполагается, что это будут задачи по мониторингу линий электропередачи, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

