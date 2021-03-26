Голубев и Недовесов вырвали победу и шагнули в полуфинал турнира в Хорватии

ЗАДАР. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дуэт пробился в 1/2 турнира серии «Челленджер» в Задаре (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале казахстанцы обыграли в трех сетах хорвата Нино Сердарушича и боснийца Томислава Бркича со счетом 1:6, 6:2,12:10.

В матче, длившемся 1 час и 11 минут, Андрей и Александр два раза сделали эйс и реализовали один брейк-пойнт из трех. Нино и Томислав совершили две двойные ошибки и ни разу не смогли взять подачу соперников.

«Матч получился трудным. Сразу начался, скажем так, в «гору». Но рады, что сумели переломить ход игры после неудачного первого сета. Проигрывая 3:8 на супер тай-брейке, я думаю, 9 матчей из 10-ти заканчиваются победой той команды, которая ведет по счету. Но где-то нам повезло, где-то мы хорошо сыграли, и в сумме вышло то, что вышло. Мы сумели отыграться и выиграть. Сегодня мы сражались с сильной парой. Бркич в парном рейтинге АТР 70-ый. Он недавно выиграл титул в Южной Америке, игрок, находящийся в блистательной форме. Такая победа придает только уверенность», - отметил после победы Андрей Голубев.

За выход в финал турнира Голубев и Недовесов поспорят со словаками Лукашом Клейном и Алексом Молчаном.