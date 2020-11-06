Головой в оконной решетке застрял житель Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области спасли мужчину, застрявшего в железной решетке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение о том, что в подъезде одного из многоэтажных домов районного центра мужчина застрял головой в оконной решетке. Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские местной полицейской службы Арысского РОП капитан полиции Ерлан Ишанов и старший лейтенант Канат Сасаев.

Стражи порядка оказали помощь мужчине, разрезали прутья железной решетки с помощью ножовки и освободили его из «ловушки». Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Как выяснилось, житель многоквартирного дома Максат Нурбасов вышел из квартиры в подъезд и спускался по лестнице. В этот момент у мужчины поднялось кровяное давление, и он упал. При падении жилец угодил головой между прутьями оконной решетки и не смог самостоятельно выбраться.

В свою очередь, житель Арыси Максат Нурбасов выразил огромную благодарность полицейским Арысского РОП Ерлану Ишанову и Канату Сасаеву за оказанную своевременную помощь и спасение жизни.

«В тот день я почувствовал себя плохо, у меня поднялось давление. Спускаясь по лестнице, перед глазами потемнело, и я упал. Спасибо соседями, они вызвали полицию. Хочу выразить благодарность и полицейским Ерлану и Канату. Они помогли мне выбраться. Я обратился в больницу, никаких осложнений нет. Большое спасибо стражам порядка!» - поблагодарил полицейских житель Арысского района.