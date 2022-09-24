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Головкину официально назначили бой с обязательным соперником

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Сентября 2022, 08:20
Головкину официально назначили бой с обязательным соперником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила постановление о назначении своему «суперчемпиону» мира в среднем весе Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) боя с обязательным претендентом, владельцем «обычного» пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

Сторонам даны 30 дней на переговоры — с 23 сентября до 23 октября 2022 года. Поединок Головкин — Лара должен будет выявить единственного чемпиона мира WBA в среднем дивизионе.
Ранее WBA предоставила Геннадию специальное разрешение подняться во второй средний вес и сразиться с Саулем «Канело» Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира в этой категории с условием, что он вернется в средний вес, чтобы встретиться с Ларой, и не получит другого специального разрешения.

Поединок GGG — «Канело» III прошел 18 сентября и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением.
В случае, если в назначенный срок Головкин и Лара не смогут договориться о поединке, будут назначены промоутерские торги с разделением доходов в соотношении 75% к 25% в пользу GGG.



Фото: sports.kz
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