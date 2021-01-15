Головкин узнал имя нового претендента на его титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала новую версию рейтинга боксеров среднего веса, сообщает Sports.kz.

Чемпионом мира в данной категории является казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который в декабре прошлого года успешно провел защиту титула, нокаутировав поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО).

В обновленном релизе рейтинга первые две строчки являются вакантными. Шеремета, бывший до боя с GGG третьим, опустился на десятую позицию, а его место занял представитель Германии Патрик Войцицки (14-0-1, 5 КО). Потенциальный соперник Головкина, мексиканец Хайме Мунгия (36-0, 29 КО) располагается следующим. Отметим, что IBF пока официально не назначила Головкину сразиться с Войцицки.

В ТОП-15 рейтинга IBF в среднем весе также присутствуют три представителя и один уроженец Казахстана: Мейирим Нурсултанов (14-0, 8 КО) занимает девятое место, Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) — 11-й, выступающий за Германию Анатолий Муратов (22-2-1, 15 КО) — 13-й, Канат Ислам (27-0, 21 КО) — 14-й.