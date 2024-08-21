11:47, 21 Август 2024 | GMT +6
Головкин снял Жанар Утешеву с должности генсека НОК
Национальный олимпийский комитет РК опубликовал официальное заявление касательно полномочий Генерального секретаря организации Жанар Утешевой, передает агентство Kazinform.
- Полномочия Генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана. Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Жанар из состава исполнительного комитета в качестве Генерального секретаря в связи с утратой доверия, - говорится в сообщении.