Головкин снял Жанар Утешеву с должности генсека НОК

- Полномочия Генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана. Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Жанар из состава исполнительного комитета в качестве Генерального секретаря в связи с утратой доверия, - говорится в сообщении.