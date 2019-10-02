Головкин пообещал нокаутировать Деревянченко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин сказал, что при случае не упустит возможности нокаутировать своего соперника, украинского боксера Сергея Деревянченко в поединке 5 октября, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Бойцы сразятся за вакантные титулы чемпиона мира IBF и IBO в средней категории на арене Madison Square Garden.
«Я хочу остаться при своем стиле — big drama show. Если он даст мне шанс в первом или втором раунде — я его нокаутирую. Не проморгайте! (улыбается). Сейчас я на 100% сфокусирован на Деревянченко. Если я его побью, то у меня будет прекрасное будущее. Я хочу объединительных боев, больших имен... Я хочу многого, все, что будет лучше для меня. Я готов», — заявил после открытой тренировки Геннадий.
Фото: vk.com/ggolovkin
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