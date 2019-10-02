+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Головкин пообещал нокаутировать Деревянченко

2 Октября 2019 22:39
Поделиться:
Головкин пообещал нокаутировать Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин сказал, что при случае не упустит возможности нокаутировать своего соперника, украинского боксера Сергея Деревянченко в поединке 5 октября, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Определено место Головкина в рейтинге Pound-For-Pound
Промоутер Головкина назвал его соперников после титульного боя с Деревянченко Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед боем с Деревянченко Деревянченко сделал громкое заявление за пять дней до боя с Головкиным

Бойцы сразятся за вакантные титулы чемпиона мира IBF и IBO в средней категории на арене Madison Square Garden.

«Я хочу остаться при своем стиле — big drama show. Если он даст мне шанс в первом или втором раунде — я его нокаутирую. Не проморгайте! (улыбается). Сейчас я на 100% сфокусирован на Деревянченко. Если я его побью, то у меня будет прекрасное будущее. Я хочу объединительных боев, больших имен... Я хочу многого, все, что будет лучше для меня. Я готов», — заявил после открытой тренировки Геннадий.

Фото: vk.com/ggolovkin

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив