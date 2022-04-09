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Головкин подарил свой казахский чапан Мурате после боя

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2022, 21:54
Головкин подарил свой казахский чапан Мурате после боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Геннадий Головкин подарил свой чапан после боя японцу Риоте Мурате, чего ранее никогда не делал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После боя Геннадий надел на своего оппонента свой фирменный чапан, в котором он постоянно выходит на ринг.

«Большое уважение моему сопернику! Он чемпион и им останется», - написал чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в своем Instagram.

Публика положительно и с овациями отреагировала на этот дружеский жест казахстанца.

Ранее Геннадий Головкин высказался о своем сопернике Риоте Мурате после боя.

«Мой соперник был, он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли представить такое большое шоу», - сказал Геннадий Головкин в интервью на ринге после боя.

Вместе с тем, GGG выразил благодарность всем своим болельщикам.

Напомним, сегодня в Сайтаме (Япония) на Super Arena Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в боксерском поединке техническим нокаутом победил Риоту Мурату (16-2, 13 КО).

На кону объединительного боя в среднем весе между казахстанцем и японцем стояли три титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.


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