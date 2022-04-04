Головкин - Мурата: где и во сколько смотреть трансляцию боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут в прямом эфире бой Геннадия Головкина (41-1-1, 36КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

9 апреля в японском городе Сайтама состоится долгожданная встреча между казахстанцем Геннадием GGG Головкиным и японским боксером Риотой Муратой.

На кону титулы чемпиона мира в среднем весе IBF и IBO, принадлежащие Головкину и пояс чемпиона WBA Super, которым владеет Мурата.

Прямая трансляция вечера профессионального бокса начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.

Фото: sports.kz