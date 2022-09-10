Головкин или Канело – за кем останется трилогия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 сентября в мире спорта состоится событие, которое, без преувеличения ждет каждый фанат бокса – казахстанец Геннадий Головкин в третий раз схлестнется на ринге со своим заклятым соперником - мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предыстория. Как все помнят, эти соперники встречались между собой уже дважды. И дважды GGG не смог одолеть мексиканца, который пока является для нашего боксера непреодолимым препятствием. Оба боя соперники прошли всю дистанцию, а потому право отдать победу кому-либо из них перешло к судьям. И оба раза результаты судейских записок вызывали большой резонанс в спортивном мире. Любители бокса разделились на два лагеря – одни поддерживали Альвареса, считая, что тот во втором бою победил заслуженно, вторые видели в этом заговор и говорили, что нашего соотечественника несправедливо лишили поясов.

Первый бой состоялся в 2017 году на «T-Mobile» арене в Лас-Вегасе и собрал аншлаг.

К тому моменту у Головкина, который шел на серии из 37 побед, не было ни одного поражения. У Альвареса таковых было три, но самое последнее из них он потерпел решением судей от так и непобежденного Флойда Мейвезера-младшего. GGG львиную долю своих поединков завершил досрочно, а потому поклонники казахстанца справедливо ожидали того же и в этом бою. Однако, как показал сам бой, Канело оказался крепким орешком и так и не побывал даже в нокдауне. Как итог, один судья отдал победу Головкину, второй – Альваресу. Третий судья – Аделаида Берд – решила не отдавать предпочтение никому из боксеров, а потому бой завершился сенсационной ничьей. Первой в карьере Головкина. Это решение вызвало возмущение многих любителей бокса и профессионалов, которые считали, что по очкам GGG все же одержал верх над рыжеволосым мексиканцем. Справедливости ради надо отметить, что бой был действительно близким. Так или иначе, но судьи зафиксировали ничейный результат, пояса остались у казахстанца, и все это вкупе давало повод говорить о втором бое, который должен был решить, кто же все-таки из двух самых популярных мастеров кожаной перчатки больше достоин именоваться чемпионом. Такое положение дел было на руку всем, кроме, разумеется, Головкина – второй поединок приковывал к себе еще больше внимания и обещал собраться еще больше денег.

Второй бой состоялся фактически ровно через год после первого и вызвал еще больший резонанс. Канело, который по ходу первой схватки понял, что Головкин не так страшен в своем нынешнем состоянии, заявлял о своей решимости одержать верх и даже финишировать казахстанца. Действительно, в этом бою мексиканец действовал гораздо смелее, активно шел вперед, выбрасывая большое количество ударов. В этот раз среди судей не было Аделаиды Берд, которую ругала вся большая армия поклонников GGG, но бой все равно завершился не в пользу казахстанца, который в результате лишился всех своих поясов.

Возможно, в пользу такого решения сыграла большая активность Канело в ринге. Надо отдать должное ему, боксировал мексиканец действительно смело, раз за разом набирая очки и проявляя чудеса реакции во время ответных действий Геннадия. Вместе с тем, многие эксперты и действующие боксеры говорили о том, что тот бой казахстанец как минимум не проиграл. Как и бывает в таких случаях, когда бой по факту очень близкий, решение судей всегда вызывает вопросы. Само собой, казахстанец горел желанием реваншироваться и вернуть утраченные пояса. Но в тот момент казалось, что Канело больше не станет рисковать и вряд ли даст согласие на третий поединок – состоялось два боя, он победил, какие тут могут быть вопросы? Однако, вероятность проведения такого боя все же была, и основывалась она в немалой степени на меркантильных интересах спортивных функционеров – ведь это прекрасная возможность заработать как самим спортсменам, так и организаторам боя. Поэтому, сторона Канело все же дала согласие на бой, правда, спустя несколько лет.

У кого больше шансов. Третий бой, спустя несколько лет, состоится также в сентябре. И, что любопытно, почти день в день – второй бой состоялся 16 сентября 2018 года, первый – 17 сентября 2017 года. Как и в двух предыдущих поединках, мнения экспертов разделились. «Это будет отличный бой и прекрасный вечер для «Канело». Я надеюсь, он победит Головкина, потому что, как мексиканец, сердцем я с «Канело». Они очень хорошо друг друга знают, потому что сражались между собой уже дважды. Думаю, в третьем бою «Канело» остановит GGG в поздних раундах», - сказал бывший чемпион мира во втором среднем весе из Мексики Хильберто Рамирес.

«Канело» — хороший боец, но его «ахиллесова пята» — плохое кардио, которое мешало всей его карьере. На данный момент ситуация не улучшится, поскольку «Канело» 32 года и он, возможно, показал худшее выступление в своей карьере в поединке против Бивола», - считает автор сайта Boxingnews24.com Шон Джонс.

«Когда они дрались в первый раз, «Канело» в основном двигался и боксировал. Теперь он стал крупнее и нокаутирует полутяжей, бывших чемпионов мира. Поэтому я считаю, что сейчас они оба в значительной степени изменились перед этим третьим боем», - отметил тренер Головкина Джонатан Бэнкс.

С одной стороны – в пользу Канело говорит возраст - годы идут, а Головкин не молодеет. В этом плане четко видна стратегия промоутеров мексиканца; ведь и на самый их первый бой согласие было дано, когда GGG было уже 35 лет. И перед третьим боем была выждана гроссмейстерская пауза, чтобы уж окончательно дождаться неизбежных возрастных изменений. С другой стороны – как показывает последний бой Геннадия против Риото Мураты, нокаутирующий удар казахстанца никуда не делся. Кроме того, GGG стал еще более опытным боксером и наверняка постарается учесть свои минусы в прошлых боях. Что касается последнего боя Альвареса против россиянина Дмитрия Бивола, то показалось, что мексиканец пребывает не в лучшей своей форме. Впрочем, наверное, здесь сказался факт не своей весовой категории.

Не меньше поклонников бокса волнует и тот вопрос, завершится ли бой досрочно. Канело публично обещает нокаутировать Головкина, но то же самое он говорил и перед их вторым боем. В принципе, почти все мастера единоборств обещают финишировать своего соперника – такова дань хайпу, это является своего рода катализатором подогрева интереса к бою. В свою очередь, казахстанские поклонники творчества GGG в ринге мечтают о диаметрально противоположном результате, чтобы их любимец наконец отправил в нокаут «Канело». Во-первых, казахстанец обезопасил бы себя от решения судей, непредсказуемость которого уже демонстрировалась не раз. Во-вторых, мексиканец бы таким образом ответил за все нелицеприятные слова, которые он говорил о GGG. Скорее всего, многое будет зависеть от того, какую стратегию изберут бойцы на бой – осторожную или пойдут «в рубку». Учитывая возраст Головкина, хотелось бы, чтобы он завершил бой досрочно в начальных раундах или в его середине. Иначе может сказаться выносливость, которая, к сожалению, ни у кого не улучшается с годами.