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Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в рейтинге The Ring по итогам года

28 Декабря 2022, 16:23
Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в рейтинге The Ring по итогам года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт популярного журнала The Ring опубликовал актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкиностался на первой строчке. За ним следуют обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США и его соотечественник Деметриус Андраде.

Другой казахстанец Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO, сохранил за собой пятое место. Чемпионский титул The Ring в этом дивизионе вакантен.

Топ-10 средневесов по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Хайме Мунгия (Мексика)

5. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

8. Риота Мурата (Япония)

9. Сергей Деревянченко (Украина)

10. Эрисланди Лара (Куба)


Фото: Getty Images



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