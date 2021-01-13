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Голосовой Agro-bot в Telegram запустил Минсельхоз

13 Января 2021, 10:31
Голосовой Agro-bot в Telegram запустил Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз Казахстана запустил чат-бот в мессенджере Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Telegram-бот МСХ поможет пользователям получать оперативную справочную информацию и госуслуги, оказываемые ведомством населению и фермерам.

В 2019-2020 годах в рамках концепции «Слышащее государство» и задач по цифровизации в сфере АПК Министерство сельского хозяйства РК оптимизировало и перевело все свои госуслуги в электронный формат. Подробная информация о проделанной работе была представлена в декабре прошлого года в ходе публичного обсуждения Отчета о деятельности ведомства в сфере оказания государственных услуг за 2020 год.

На следующем этапе Минсельхоз вводит инструмент, упрощающие подачу обращений и получение справок и госуслуг - официальный Telegram-бот.

Agro-bot умеет «говорить» с пользователями на казахском и русском языках, отвечать на запросы, оперативно предоставлять справочную информацию по вопросам субсидирования, растениеводства, животноводства, ветеринарии, защиты и карантина растений, лицензирования, земельных отношений и др. Также по этим разделам пользователи могут получить необходимые госуслуги. Для заказа электронной услуги бот проведет пользователя на нужную страницу портала egov.kz.

Кроме этого, Agro-bot имеет опции подачи предложений, жалоб, а также оперативной связи с МСХ РК и пресс-службой ведомства.


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