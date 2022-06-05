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Голосование по поправкам в Конституцию РК продолжается в Баку

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
5 Июня 2022, 20:09
Голосование по поправкам в Конституцию РК продолжается в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана - Баку, голосование по поправкам в Конституцию РК идет полным ходом. Среди голосующих есть наши молодые соотечественники, участвующие в первый раз в референдуме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В день референдума выразить свою гражданскую позицию также пришел гражданин РК Жасулан Сансызбаев, 2004 года рождения, который в первый раз в жизни проголосовал за рубежом.

В дипломатическом представительстве Казахстана в Азербайджане отметили, что по подсчетам на 16:00 часов по времени Баку число проголосовавших уже превысило более 50% всех голосующих в этой стране, ранее подтвердивших свое участие в референдуме.

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По словам дипломатов, среди участвующих в голосовании соотечественников есть также путешественники, спортсмены и лица, прибывшие по личным вопросам, а также в рамках деловых поездок в эту страну.

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Внешняя политика Казахстана   Азербайджан   Конституция   Общество   Референдум  
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