Голос совести степи: 140 лет Мыржакыпу Дулатову

Его имя стоит в одном ряду с Алиханом Букейхановым и Ахметом Байтурсыновым, а наследие до сих пор остается частью разговора о свободе, правах народа и ответственности за собственное государство.

О роли Дулатова и его эпохи рассказал кандидат исторических наук Костанайского регионального университета им. Ахмета Байтурсынулы Айбек Шалгимбеков.

Ядро интеллигенции, совесть народа

По словам историка, фигуры Мыржакыпа Дулатова, Алихана Букейханова и Ахмета Байтурсынова нельзя рассматривать по отдельности — это единое поколение лидеров, сформировавшее «нерв» казахского национального движения начала ХХ века.

— Есть фотография, где они втроём. Это ядро будущей партии, ядро той интеллигенции. Они были совестью народа, к ним прислушивались, на них ориентировались. Их роль переоценить невозможно, — подчёркивает Айбек Шалгимбеков.

Фото: из открытых источников

Именно это поколение сформировало ключевые вопросы времени: сохранение земли, равноправие казахов в Российской империи, необходимость образования, модернизации и политической автономии.

Как формировался взгляд

Формирование взглядов Дулатова и его соратников, по словам Шалгимбекова, невозможно понять без реформ Ибрая Алтынсарина.

— Ыбрай Алтынсарин и его сподвижники заложили сеть аульных школ, уездных училищ, систему подготовки учителей. Зерна, посеянные в степи в середине XIX века, дали всходы в начале ХХ века. И Ахмет, и Мыржакып, и другие деятели — выпускники этой системы, они пошли по его стопам как по пути великого учителя нашей степи, — говорит историк.

Образование стало ключевым инструментом: через школу, литературу, газету, публичные выступления они поднимали вопросы языка, культуры, прав народа и справедливого устройства общества.

Особое место в его биографии занимает социальный вопрос — он одним из первых показал положение женщин в традиционном обществе на фоне изменений, отобразив это в произведении «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал»).

— В романе раскрываются вопросы равноправия, права девушки на выбор. Женщина не как «товар», не как объект продажи за калы́м, а как личность. Это очень смелая повестка для начала ХХ века, — отмечает Шалгимбеков.

Историк проводит параллель с романом «Калым» Спандияра Кубеева, уроженца этих же мест: оба произведения показывают, как в XIX — начале ХХ века элементы капиталистических отношений и имущественного расслоения искажают традиционный уклад, превращая девушку в «объект сделки».

При этом в более ранней устной традиции, подчёркивает исследователь, женщина — это мать, хранительница очага, уважаемая фигура, и именно позднее «монетизация» отношений приводит к болезненным деформациям, которые литература фиксирует и критикует.

«Оян, қазақ!»

Еще одним особым произведением в наследии Дулатова является сборник стихов «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»).

— Даже в названии — прямой призыв: «Проснись, казах, хватит спать, не отдавай свои права и землю». Литература стала инструментом воздействия. Тогда не было телевизоров и телефонов — читали немногочисленные газеты и книги на казахском, и это имело огромную силу, — рассказывает Айбек Шалгимбеков.

Фото: личный архив А. Шалгимбекова

Не случайно тираж сборника был запрещён, а сам автор попал под пристальное внимание властей: его тексты становились «проходом» к политическому пробуждению и самоорганизации.

Начало политической активности Мыржакыпа Дулатова связано с Каркаралинской петицией 1905 года, где Дулатов, Байтурсынов, Букейханов и их единомышленники открыто заявили о правах казахов.

Позже — появится газеты «Қазақ», программа партии «Алаш», начнутся участия в съездах, дискуссиях о будущем автономии.

— Проект программы партии «Алаш», опубликованный в газете «Қазақ», по духу очень напоминает демократические положения нашей современной Конституции: права человека, самоуправление, светское государство, бесплатное образование, вопросы земли, статуса языка. На территории Алашской автономии, по их замыслу, должны были действовать два языка — казахский и русский. Это очень реалистичный, взвешенный подход, — говорит историк.

Именно поэтому, считает Шалгимбеков, советская власть после первоначального периода сотрудничества увидела в них угрозу.

— Они были лидерами, их слушали люди, они вышли из простого народа. В конце 1920-х — 1930-е годы одними из первых попали под репрессии. Формально они признавали новую власть, но не разделяли её подходы — и это стало для режима неприемлемым. Трагедия их судеб — часть общей трагедии казахской интеллигенции, уничтоженной в 1930-е годы, — говорит ученый.

Личный опыт, музеи и экспедиции

Айбек Шалгимбеков вспоминает недавнюю поездку в Тургай — на родину и место захоронения Дулатова, организованную вместе с учителем и школьниками.

Фото: личный архив А. Шалгимбекова

— За одну неделю я сам, взрослый человек, получил колоссальное впечатление. Музей в Тургае, экспонаты, документы, вещи, переданные родственниками, рассказ музейных работников — все это оживляет личность, эпоху, делает её ближе, — делится он.

Отдельное впечатление — история перезахоронения останков Дулатова из Карелии, поиск могилы в лагере, сопоставление вещей, документов, воспоминаний родственников.

Важно и то, как память сохранялась в семьях: судьбы потомков, в том числе дочери Гульнар Дулатовой, прошедшей через клеймо «дочери врага народа», помогают увидеть живую человеческую сторону истории.

Как вспоминают просветителя сегодня

По словам Шалгимбекова, работа с наследием Дулатова и его современников не должна превращаться в узко академическую или конъюнктурную тему.

— Нельзя делить: этих учить, тех забывать. Это всё наша история. Нужно говорить и о героях, и о сложностях, и о противоречиях того времени — честно, без ярлыков. Важно, чтобы школьники и студенты понимали: речь идёт не об «абстрактных деятелях», а о людях из наших мест, наших родах, наших семей, — поясняет он.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Завершая разговор о значении Мыржакыпа Дулатова сегодня, Айбек Шалгимбеков отмечает, что казахстанцы уже многое достигли — у них есть независимое государство. Но сейчас важно не только помнить о пробуждении народа, к которому призывал Дулатов, но и задуматься о будущем: как сохранить республику и укрепить государственность в сложном мире.

Наследие Дулатова и его единомышленников — это не только часть истории, но и ориентир для современных поколений. Юбилей 140-летия мыслителя становится поводом вспомнить его вклад и осмыслить ценности, на которых строится Казахстан сегодня.

Напомним, в сентябре 2025 года в Костанае был открыт памятник Мыржакыпу Дулатову.