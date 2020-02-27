Гололед в столице: коммунальные службы работают в усиленном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с обильными осадками в виде дождя и снега в городе наблюдается гололёд, объявлено штормовое предупреждение. Коммунальные службы ведут работы по уборке снега и посыпке территорий противогололедным материалом, более 200 ассенизаторских машин задействованы в откачке воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Аким столицы Алтай Кульгинов совершил объезд по нескольким точкам и проконтролировал ход работ. По поручению акима коммунальщики города, работающие в условиях сильной непогоды, будут премированы.

В ночь с 26 на 27 февраля в работах задействовано одна тыс. рабочих и почти 1300 единиц спецтехники. 26 февраля было задействовано более 1,5 тыс. дорожных рабочих и 1625 единиц спецтехники. Всего за весь период было вывезено более четырех млн 800 тыс. кубических метров снега (в прошлом году эта цифра составляла один млн 900 тыс. кубометров снега).