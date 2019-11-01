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вчера 14:31
Гололед и осадки ожидаются в Казахстане 1 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе и севере– гололед, на севере – низовая метель, на юге – гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед, низовая метель.
В Павлодарской области утром и днем ожидается усиление ветра 15-20, местами 25 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской – туман.
В Туркестанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.
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