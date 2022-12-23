Голод в Сомали: под угрозой более 700 тысяч человек

23 Декабря 2022, 21:38

МОГАДИШО. КАЗИНФОРМ - Более 700 тысяч человек могут столкнуться с голодом в Сомали уже в следующем году, предупредила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Однако, еще есть время, чтобы помочь сельским общинам, которые находятся в группе наибольшего риска, заявили в ФАО, но для этого необходимы значительные инвестиции.

Голод угрожает миллионам людей

Сомали оказалась на грани голода из-за засухи исторического масштаба, вызванной пятью подряд неудачными сезонами дождей, стремительным ростом цен на продовольствие и обострением конфликта.

Ожидается, что в период с января по март следующего года в чрезвычайных условиях окажутся почти два миллиона человек, а к июню их число возрастет до 2,7 миллиона. К середине года до 727 тысяч человек столкнуться с угрозой голодной смерти.

Этьен Петершмитт, представитель ФАО в Сомали охарактеризовал ситуацию в стране как тяжелую. Хотя нынешние объемы гуманитарной помощи помогают предотвратить то, что он назвал «экстремальными последствиями», их недостаточно, чтобы предотвратить угрозу голода.

Беспрецедентная засуха в странах Африканского Рога – самая сильная за всю новейшую историю, по данным Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

Поддержка сельских общин

Фермерские и скотоводческие общины, а также перемещенные лица, которые в подавляющем большинстве являются выходцами из сельских районов, находятся в числе тех, кто подвергается наибольшему риску голода.

«Их выживание зависит от выживания скота и возможности выращивать сельскохозяйственные культуры, - заявила ФАО. -А засуха препятствует и тому, и другому».

ФАО заявила, что крайне важно сохранять скот, держать его в сытости и здоровье, поскольку он является единственным источником пищи и дохода для многих сельских общин. Такая поддержка обходится относительно недорого: в среднем на одну козу уходит около 40 центов по сравнению с 40 долларами США на замену животного.

«Помощь в обеспечении средств к существованию в сельской местности спасает жизни», - сообщили из ФАО.

За последние восемь месяцев ФАО предоставила 700 тысячам человек в 35 районах финансовую помощь наличными.

За этот же период более 40 тысяч человек получили семена, корма для животных, удобрения и другие сельскохозяйственные материалы, 11 миллионов животных прошли курс лечения, а в отдаленные районы было доставлено 27 миллионов литров воды.

В ближайшие месяцы ФАО планирует охватить еще более миллиона человек, однако ей потребуются дополнительные средства, в том числе для оказания помощи населению в труднодоступных и отдаленных сельских районах.

Фото: ЮНИСЕФ/Марк Кондрен